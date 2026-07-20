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Стоп, фишинг: «Миранда» запустила обучающую платформу для повышения киберграмотности

Группа компаний «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, представила платформу Miranda Awareness Platform - комплексное решение для формирования устойчивой киберграмотности сотрудников компании и снижения человеческого фактора в инцидентах информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Миранда-медиа».

На фоне стремительного роста киберугроз именно сотрудники остаются главной точкой входа для атак: по оценкам отраслевых исследований, до 70-80% успешных инцидентов начинаются с ошибок персонала — перехода по фишинговым ссылкам, использования слабых паролей или нарушения базовых правил цифровой гигиены. В этих условиях бизнесу важно не только внедрять защитные технологии, но и системно обучать команды.

Miranda Awareness Platform решает эту задачу комплексно, объединяя обучение, тестирование и аналитику в единой среде. Платформа включает более 110 обучающих тем по кибербезопасности и цифровой гигиене в текстовом и видеоформатах, а также более 60 специализированных тем по безопасной разработке. Такой объем контента позволяет закрывать потребности как офисных сотрудников, так и ИT-специалистов.

Отдельный акцент сделан на практической подготовке, платформа предоставляет широкий набор готовых фишинговых шаблонов для имитации реальных атак. Это позволяет не только обучать, но и регулярно проверять уровень устойчивости сотрудников к актуальным угрозам, выявляя уязвимые группы и точечно повышая их компетенции.

Гибкость решения дает компаниям возможность адаптировать обучение под свои процессы: пользователи могут загружать собственные курсы, формировать индивидуальные программы и настраивать сценарии тестирования. Удобный аналитический модуль обеспечивает наглядную статистику - от общего уровня вовлеченности до детализированных отчетов по подразделениям и типам угроз, что особенно важно для принятия управленческих решений.

Платформа уже доказала свою эффективность на практике — обучение с ее помощью прошли более 400 тыс. пользователей из различных отраслей.

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Владимир Левин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности «Миранды»: «Сегодня информационная безопасность - это не только вопрос технологий, но и культуры внутри компании. Сотрудники - первая линия защиты от киберугроз, и их осведомленность играет ключевую роль. Наша платформа Awareness Platform помогает компаниям не просто обучать сотрудников, но и оценивать готовность к реальным угрозам. Среди преимуществ нашей разработки то, что клиент может создать собственную обучающую программу, гибко настроить систему тестирования, а также подготовить отчет для руководителя».

Программное обеспечение «Миранда Awareness Platform» подходит для компаний любого размера и сектора, которые стремятся повысить уровень киберграмотности своих сотрудников и минимизировать риски, связанные с информационной безопасностью.


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