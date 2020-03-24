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McAfee покупает Light Point Security

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McAfee, эксперт в области информационной безопасности, объявил о заключительной стадии переговоров по приобретению компании Light Point Security, специалиста в сфере изоляции браузерных систем. После завершения сделки команда Light Point Security присоединится к McAfee. Условия сделки не разглашаются.

Стремительное развитие интернета и освоение компаниями облачных систем сделали браузер одним из наиболее уязвимых ИТ-активов для современных атак. Однако если использовать технику веб-изоляции, ни один зловредный объект никогда не попадет на компьютер пользователя. В этом случае вся обработка осуществляется за пределами ПК и веб-обозревателя в специальной изолированной среде. Gartner рекомендует использовать технологию веб-изоляции как одну из функций для реализации SASE. Согласно Gartner: «удаленный просмотр все больше завоевывает доверие, ведь веб-браузинг выносится за пределы уязвимого». Также Gartner рекомендует организациям рассмотреть возможность веб-изоляции для максимального снижения рисков, где это возможно.

Основанное специалистами, ранее работавшими в сфере государственной безопасности, решение Light Point Security может защитить пользователей от уязвимостей «нулевого дня», вредоносных программ, вроде вирусов-вымогателей и фишинговых атак, целью которых является получение вашей конфиденциальной информации. Для этого осуществляется перенос веб-сессий браузера с корпоративного ПК в изолированную инфраструктуру. Light Point Security использует запатентованную технологию для обеспечения высокой производительности и гарантированной изоляции, предотвращая доступ компонентов на веб-странице к браузеру на АРМ.

Компания McAfee планирует интегрировать технологию веб-изоляции Light Point Security в свое решение в области веб-защиты — McAfee Secure Web Gateway, дополняя и расширяя существующую комплексную защиту веб-трафика. Благодаря этому сочетанию организациям не нужно выбирать между эффективной защитой и удобством использования. В дополнение к этому компания McAfee планирует интегрировать технологию веб-изоляции в недавно выпущенное решение MVISION UCE, которое включает модули McAfee Secure Web Gateway, McAfee Data Loss Prevention и MVISION Cloud (CASB), что обеспечит полноценное и максимально простое внедрение архитектуры SASE. Это позволит клиентам применять единую политику защиты от угроз в своей сети и SaaS-приложениях, таких как — Office 365 и т.п.

«Веб-браузер — один из наиболее распространенных источников угрозы для конечных точек. Добавление возможностей Light Point Security в наших продуктах создаст решение, которое позволит клиентам устранить веб-угрозы, не мешая удобству работы пользователей», — сказал Аш Кулкарни, исполнительный вице-президент и директор по продукту Enterprise Business Group, McAfee. — Мы постоянно работаем над тем, чтобы помочь нашим клиентам безопасно внедрять новейшие технологии для повышения производительности, не испытывая при этом беспокойств по поводу кибератак. Технология веб-изоляции Light Point Security усилит McAfee Unified Cloud Edge, сделав его отличным решением для предприятий, ориентированных на безопасность».

«Технология Light Point Security позволяет просматривать любой веб-контент безопасно и без ограничений. Атака на браузер исключается в принципе, ведь она уже изолирована еще до того, как она попала в сеть компании, и могла бы нанести ущерб пользователю или компании", — сказал Зули Гонсалес, соучредитель и генеральный директор Light Point Security. — «Мы стали настоящими революционерами в области кибербезопасности; теперь мы присоединимся к ведущему игроку на рынке, чтобы стать частью следующей революции. Вместе мы будем продвигать миссию McAfee по защите мира от киберугроз и поддерживать клиентов в развитии бизнеса, взяв на себя заботу об их информационной безопасности».

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