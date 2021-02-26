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McAfee рассказала о кибербезопасности «удаленки» и о новой концепции Bring Your Enterprise Home

Безопасность Стратегия безопасности
, Текст: Владимир Бахур

McAfee рассказала о кибербезопасности «удаленки» и о новой концепции Bring Your Enterprise Home. Более 20 лет внимание специалистов по кибербезопасности было ориентировано на работу с предприятиями, а не на построении интегрированной системы защиты, и уж тем более не на комплексной защите домашних сетей. И хотя умные устройства для дома приобретают все большую популярность и признание, главной задачей отрасли по-прежнему остается обеспечение корпоративной безопасности.

Например, NIST Cybersecurity Framework, один из основных американских регламентов, адресован предприятиям, а не частным лицам. При этом число устройств и подключений во многих домах намного превышает аналогичные показатели, характерные для малого бизнеса 20-летней давности. Домашние ИТ-системы развиваются по той же схеме, что и системы малых предприятий, и поэтому нуждаются в дополнительном внимании и защите.

Пандемия COVID-19 в мгновение ока изменила привычный уклад организаций и стала причиной вынужденного перевода сотрудников из централизованных рабочих сред на высокораспределенные инфраструктуры для работы из дома. Внезапный переход на незащищенную и неконтролируемую «удаленку» (включая ИТ, IoT, мобильные, облачные и другие среды) значительно усложнил обеспечение кибербезопасности предприятий и одновременно серьезно расширил поверхность цифровых атак. Поскольку многим сотрудникам приходится использовать для решения рабочих задач личные устройства, организациям необходимо внедрять политики, которые улучшат управление и контроль над ними. Концепция BYOD (Bring Your Own Device — личные устройства на работе) трансформировалась в BYEH — Bring Your Enterprise Home (корпоративные устройства дома). Чтобы адаптироваться к этой перемене, нужны новые стандарты и процедуры безопасности.

Хотя в различных компаниях и предприятиях изначально имелись политики, процессы и средства управления, оборудование и программное обеспечение для защиты такой распределенной корпоративной экосистемы, они разрабатывались с учетом того, что современный частный дом — не самая «гостеприимная» среда для внедрения защит.

Например, в доме есть умные замки и розетки, несколько телевизоров Smart TV и устройств для потоковой передачи данных, охранная система, цифровые ассистенты, беспроводные светильники, колонки, камеры, термостаты и другие подключенные устройства. И всё это не считая компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Устройства IoT, число которых постоянно растет, позволяют превратить обычные дома в умные. Но собственники не всегда знают, как эффективно защитить это оборудование от киберпреступников. Кроме того, многие решения не поддерживают интеграцию или обмен данными с другими системами, что уменьшает возможности обнаружения слабых мест в защите.

Сегодня хакер может проникнуть в дом, не переступая его порога, и похитить у вас самое ценное — банковский счет, реквизиты доступа и душевный покой (например, включив свет в 3 утра или музыку из умных колонок на полную громкость). Это серьезная проблема как для физических лиц, так и для компаний и государства: для них «удаленка» — это возможность продолжить работу несмотря на пандемию COVID-19.

Кибербезопасность — только одна из областей, на которую нужно обратить внимание. Например, в случае выхода оборудования из строя поставщики услуг в первую очередь предоставляют поддержку корпоративным клиентам. Если о неисправности сообщила компания, ее устранят за пару часов. Потребители могут прождать решения проблемы несколько дней. Однако сегодня ответ на вопрос, какое удаленное подключение является критически важным, не столь однозначен. Как организации сообщить провайдеру о том, что конкретная линия связи имеет приоритет и нуждается в срочном внимании? Как включить в концепцию «домашних терминалов» тот факт, что они являются компонентами инфраструктуры конкретного предприятия?

«Удаленка» превратила квартиры в домашние офисы, виртуальные учебные классы, кабинеты врача и магазины, а каждое подключенное личное устройство — в потенциальный источник опасности для работодателей.

Пока мы пытаемся адаптироваться к новым реалиям, очень важно переосмыслить безопасность домов и квартир и разработать стандарты их защиты.



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