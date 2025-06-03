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U.S. Department of Commerce NIST CSF Cybersecurity Framework Руководства по защите от киберугроз


NIST Cybersecurity Framework — рамочная модель кибербезопасности, разработанная Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). Она помогает организациям управлять рисками кибербезопасности через пять ключевых функций: идентификация, защита, обнаружение, реагирование и восстановление.

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
05.07.2024 Как проверить, безопасна ли ваша ИТ-инфраструктура 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
26.02.2021 McAfee рассказала о кибербезопасности «удаленки» и о новой концепции Bring Your Enterprise Home 2
27.09.2018 В США законотворцы всех мастей «вспомнили» о защите персональных данных 4

Публикаций - 5, упоминаний - 9

U.S. Department of Commerce и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 216 2
Alphabet 139 1
Amazon Inc - Amazon.com 3049 1
X Corp - Twitter 2882 1
Microsoft Corporation 24860 1
Apple Inc 12278 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
Intel Corporation 12314 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Oracle Corporation 6760 1
AT&T Inc 1684 1
Cambridge Analytica 47 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Google LLC 11957 1
Tenable Security 12 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
МегаФон 9295 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 347 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 354 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1006 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Fortinet 393 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
Palo Alto Networks 153 1
Cisco Systems 5157 1
Telegram Group 2222 1
eBay Inc 1624 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 355 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 625 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4408 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29099 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16233 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4073 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15016 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7021 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 700 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24731 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8080 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  681 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 721 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10679 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 826 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 207 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5041 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 233 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 2
U.S. Department of Commerce - NIST Privacy Framework 1 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14104 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1042 1
Умные платформы 1758 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14625 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 354 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4643 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 372 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7185 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8884 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12409 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4732 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 542 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 938 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20763 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5343 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21847 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 375 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4713 2
Security Vision CM - Security Vision Compliance Management 3 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 242 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 202 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
Positive Technologies - PT Sandbox 84 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 143 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 278 1
Google Android 14286 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 80 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 72 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 163 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 17 1
Apple iOS 7976 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 20 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 75 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Security Vision Anomaly Detection 4 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 50 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 135 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 1
МегаФон Security Awareness 5 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 259 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 45 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 15 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 133 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Lefkovitz Naomi - Лефковитц Наоми 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 507 1
Chester Jeff - Честер Джефф 7 1
Copan Walter - Копан Уолтер 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52606 2
Россия - РФ - Российская федерация 149227 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4006 1
США - Техас 994 1
США - Техас - Остин 173 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
США - Калифорния 4647 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7176 2
Аудит - аудиторский услуги 2824 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2493 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5020 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 992 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2777 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3516 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1366 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1389 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 389 1
Gartner - Гартнер 3574 2
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