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U.S. Department of Commerce NIST CSF Cybersecurity Framework Руководства по защите от киберугроз
NIST Cybersecurity Framework — рамочная модель кибербезопасности, разработанная Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). Она помогает организациям управлять рисками кибербезопасности через пять ключевых функций: идентификация, защита, обнаружение, реагирование и восстановление.
УПОМИНАНИЯ
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