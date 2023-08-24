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Кибербезопасность DDP Distributed Deception Platform Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей Sandbox Песочница изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ



24.08.2023 «Дом.РФ» начал обучение сотрудников работе с искусственным интеллектом 1

Импортозамещение в кибербезопасности: чего хотят компании и что предлагают вендоры? 2

09.08.2023 R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint 1

03.08.2023 Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО 2

25.07.2023 Positive Technologies увеличила объем отгрузок на 71% — до 3,3 млрд рублей 1

20.07.2023 ДОМ.РФ запускает лабораторию искусственного интеллекта и «пилот» на базе российской нейросети 1

19.07.2023 Исследование Positive Technologies: 83% успешных кибератак в странах Ближнего Востока носили целенаправленный характер 1

18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты 2

17.07.2023 Группировка Space Pirates нацелилась на ключевые отрасли экономики России 1

06.07.2023 Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение 1

14.06.2023 iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API 1

07.06.2023 Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office 1

11.05.2023 Ассоциация «Финтех» создала технологическую среду для тестирования финтех-решений 4

11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 2

26.04.2023 ПК на Windows массово атакует троян, который умеет вредить всеми возможными способами, а стоит копейки 1

25.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5 1

20.04.2023 Google не станет платить $20 млн изобретателям «песочницы» в браузере Chrome. Один из ее создателей во время процесса умер 3

18.04.2023 Positive Technologies обновила PT Sandbox 3

06.04.2023 Шифровальщики, APT и Layer 7: в Sitronics Group рассказали о трендовых методах защиты инфраструктуры предприятий от кибератак 1

24.03.2023 Positive Technologies: большинство обнаруженных с помощью песочницы вредоносов в корпоративных сетях оказались шпионским ПО 2

17.03.2023 ИТ-фирма не осилила свой крупнейший господряд и оставила тюремщиков России без системы безопасности 1

09.03.2023 «Абсолют банк» завершил внедрение и адаптацию PT MaxPatrol SIEM под обновленную инфраструктуру в рамках импортозамещения 1

27.02.2023 В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента 1

27.02.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения? 1

20.02.2023 Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым 1

14.02.2023 Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов 1

13.02.2023 Платформа «Диасофт» для ведения каталога продуктов – в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД 1

10.02.2023 Российским хакерам предложили проверить «Госуслуги» на прочность. За это хорошо заплатят 1

02.02.2023 В чем преимущества текущего момента для многопрофильного системного интегратора? 1

19.01.2023 В «Сёрчинформ SIEM» появились автоматические реакции на инциденты ИБ 1

16.01.2023 «Яндекс браузер» обновил режим энергосбережения 1

29.12.2022 Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий 1

19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform 1

09.12.2022 Второй RedLine: Positive Technologies предупреждает российские компании о набирающем популярность вредоносном ПО BlueFox 2

09.12.2022 Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft 1

01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1

30.11.2022 PT Sandbox получила сертификат ФСТЭК России 1

21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1

15.11.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором AVsoft 2

07.11.2022 Металлургический холдинг «Новосталь-М» выбрал «Лабораторию Касперского» основным поставщиком решений по кибербезопасности 1


Публикаций - 470, упоминаний - 617

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10032 8
Xello - Кселло 12 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 413 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 104 1
R-Vision - Р-Вижн 65 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 161 1
Россети Ленэнерго 2410 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 402 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3121 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2050 3
Правительство Москвы 2105 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2607 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5438 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21274 4
Honeypot deployment - приманка для злоумышленников - CyberTrap 130 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56043 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации 60 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26739 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1465 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 49 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2259 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 517 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10561 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 744 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27057 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13625 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2880 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11633 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 377 1
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 244 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 942 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13814 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10442 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13508 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 439 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 310 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 429 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 386 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8462 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 493 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9573 1
Opera Browser - Браузер 990 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1527 4
Xello Deception 10 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 818 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 26 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 18 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 13 1
R-Vision SENSE 6 1
ВГТРК Смотрим 551 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 4 1
Рахметов Руслан 43 1
Щетинин Александр 8 1
Сметанев Игорь 7 1
Молчанов Антон 2 1
Шаламов Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 127837 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40484 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15710 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 807 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11319 53
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3307 27
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1694 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 130 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5367 1
Экспорт - Экспортные операции 2861 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4962 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11302 1
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