Кибербезопасность DDP Distributed Deception Platform Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей Sandbox Песочница изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3121 27
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2050 3
|Правительство Москвы 2105 1
|Рахметов Руслан 43 1
|Щетинин Александр 8 1
|Сметанев Игорь 7 1
|Молчанов Антон 2 1
|Шаламов Иван 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 127837 250
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40484 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15710 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым 807 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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