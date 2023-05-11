Ассоциация «Финтех» создала технологическую среду для тестирования финтех-решений

Ассоциация «Финтех» запустила отраслевую технологическую песочницу для отработки взаимодействия между представителями российского финансового рынка, а также кросс-отраслевого сотрудничества в рамках пилотных проектов и совместного тестирования инициатив. Технологическая песочница АФТ создана как компонент комплексной среды, в которой предполагается взаимодействие регулятивной песочницы Банка России, технологической — ассоциации «Финтех», а также локальных песочниц участников. Данный механизм позволит ускорить процесс тестирования отраслевых ИТ-решений и вывода их на рынок.

Технологическая песочница АФТ — равноудаленная и открытая платформа, которая предоставляет участникам инструменты проектирования и разработки, а также гибкую масштабируемую среду для развертывания в том числе высоконагруженных сервисов.

Технологическая песочница АФТ призвана обеспечить эффективное и безопасное выполнение инициатив по организации и проведению пилотных проектов для подтверждения целевых моделей цифровых финансовых продуктов и сервисов, совершенствования клиентских путей, а также для апробации технологических решений и предложений по развитию технологий информационной безопасности финансового рынка.

«Благодаря созданию технологической песочницы АФТ, члены ассоциации и другие участники рынка смогут быстро запускать пилотные проекты и безопасно проверять гипотезы на новой независимой площадке. На мой взгляд, такой подход позволит участникам рынка создавать больше инновационных продуктов и сервисов в кратчайшие сроки», — отметил генеральный директор ассоциации «Финтех» Максим Григорьев.

Работа технологической песочницы ассоциации «Финтех» планируется в тесном взаимодействии с регулятивной песочницей Банка России, в части проработки и тестирования вопросов регуляторного характера. Локальные песочницы участников планируется привлекать для тестирования узкоспециализированных инициатив.

«Запуск технологической песочницы АФТ в связке с локальными песочницами участников ассоциации – это новый шаг в создании среды для развития инновационных финтех-продуктов. Взаимодействие этих песочниц с регулятивной песочницей Банка России создаст новые возможности для участников рынка, а также позволит Банку России более оперативно получать сведения об инновационных решениях на рынке для создания дополнительных условий для развития цифровых финансовых технологий», — сказал директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин.