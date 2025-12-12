Разделы

Пронин Кирилл


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Обучить за 72 часа: в НИТУ МИСИС ускорили настройку системы распознавания текста 1
12.09.2024 Студент НИТУ МИСИС разработал решение для всех Linux-аналогов Excel 1
11.05.2023 Ассоциация «Финтех» создала технологическую среду для тестирования финтех-решений 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Пронин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25239 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 130 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1380 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 252 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73338 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5885 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 677 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 1
Новые облачные технологии - МойОфис 892 1
НКТ - Р7-Офис 478 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
Microsoft Office 3955 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 370 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 261 1
C/C++ - Язык программирования 841 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 1
PIX Robotics - PIX просвещение 4 1
Linux OS 10913 1
Григорьев Максим 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 157016 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3135 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
