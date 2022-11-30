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PT Sandbox получила сертификат ФСТЭК России

Песочница для риск-ориентированной защиты PT Sandbox прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может применяться в государственных информационных системах, а также для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Сертификат №4604 действителен до 25 октября 2027 г.

Песочница Positive Technologies подтвердила соответствие техническим условиям и требованиям нормативного документа «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (утв. приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. №76) по 4 уровню доверия.

PT Sandbox — песочница, которая позволяет защитить компании от целевых и массовых атак с применением современного вредоносного ПО. Она поддерживает гибкую кастомизацию виртуальных сред для анализа, обнаруживает угрозы в файлах и трафике (в том числе шифрованном) и закрывает все основные векторы проникновения вредоносов в сеть организации. Кроме того, продукт выявляет неизвестное вредоносное ПО, нацеленное на компоненты АСУ ТП (SCADA) иностранных и отечественных производителей.

PT Sandbox используется компаниями в государственном секторе, кредитно-финансовой сфере и промышленности. По данным финансовой отчетности Positive Technologies за III квартал, продукт демонстрирует высокие темпы роста продаж к аналогичному периоду прошлого года — на 369%.

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Сертификат соответствия ФСТЭК позволяет применять PT Sandbox: в государственных информационных системах до первого класса защищенности; информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности; автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса защищенности; на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) России.

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