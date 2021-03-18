«Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services

«Софтлайн» и Exactpro завершили совместный проект по созданию инфраструктуры «песочниц» для проектов тестирования на базе Amazon Web Services.

Перед компанией Exactpro стояла задача управления инфраструктурой для тестирования проектов на базе Amazon Web Services. При этом обязательным требованием было, чтобы для каждого проекта тестирования создавалась отдельная изолированная среда. Дополнительно усложняли задачу требования к безопасности – инфраструктура каждого из проектов тестирования должна быть защищена от несанкционированного доступа и потери данных в результате компрометации пароля администратора проекта.

Специалистами «Софтлайн» были подготовлены настройки конфигураций для окружения проектов – в результате среда для каждого нового проекта автоматически создавалась с необходимыми настройками доступа и установленными ограничениями на потребление сервисов AWS. Благодаря этому была существенно улучшена скорость запуска проектов тестирования на инфраструктуре AWS, а также автоматизировано применение настроек. Дополнительным преимуществом стала возможность контроля расходов облачных сервисов для каждого отдельного проекта.

«Перед нами стояла задача быстро разворачивать новые проекты для тестирования в облаке AWS. Специалисты «Софтлайн» оперативно провели для нас консультации по возможностям и практическим аспектам применения сервисов AWS. После этого мы совместно провели настройку политик безопасности и конфигурирования на самом начальном этапе проекта. Это не только позволило нам избежать ошибок при старте проекта, но, что очень важно, мы смогли автоматически настраивать и контролировать все последующие проекты, что избавило нас от значительных затрат», – сказал Евгений Верещагин, руководитель ИТ-департамента Exactpro.

«Amazon Web Services является лидером на рынке облачных технологий. Мы считаем, что это происходит благодаря большому количеству сервисов внутри облака AWS, а также гибкости самих сервисов в плане настройки, безопасности и возможностям интеграции со сторонними решениями. С другой стороны, это может создавать некоторые сложности для компаний, которые только начинают работать с Amazon Web Services. Компания «Софтлайн» готова помочь своим клиентам разобраться с основами работы с AWS и организовать переход в облако в соответствии с лучшими практиками и мировым опытом реализации облачных проектов», – отметил Александр Затеса, руководитель направления AWS в «Софтлайн».

Exactpro специализируется на разработке и тестировании программного обеспечения для финансовых организаций, к числу которых относятся биржи, инвестиционные банки, брокеры и поставщики технологических решений. География проектов Exactpro простирается по всему миру: Великобритания, Италия, Франция, Австрия, Испания, Голландия, Норвегия, США, Канада, Сингапур, ОАЭ, ЮАР, Австралия, Шри-Ланка и другие страны.