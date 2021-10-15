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GDPR
General Data Protection Regulation EU
Общий регламент защиты персональных данных


15.10.2021 РЖД внедрили технологии Smart Engines для продажи билетов в терминалах самообслуживания 1
28.07.2021 Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure 2
27.07.2021 Konica Minolta запускает виртуальный ЦОД Cloud Data Centre Services 1
18.06.2021 Aparavi начинает поставку решений для управления данными на российский рынок 1
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры 1
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 1
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 2
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
04.03.2021 Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 3
29.01.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет российским компаниям выйти на европейский рынок 1
22.01.2021 Резиденты «Сколково» создали для крупных компаний систему идентификации по лицу 1
18.01.2021 Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке 2
13.01.2021 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными 3
29.12.2020 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными 3
24.12.2020 Эксперты Commvault представили прогнозы на 2021 год 1
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
20.11.2020 Veeam представила прогнозы в области управления данными на 2021 г. 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
28.10.2020 Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA 5
08.10.2020 Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы 3
27.08.2020 Северокорейские хакеры придумали топорный, но мощный способ атак на криптобиржи 3
28.07.2020 Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам? 1
22.07.2020 Kingston представила USB-накопители с шифрованием емкостью 128 ГБ 1
17.07.2020 Check Point представила решение IoT Protect 1
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 4
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
30.06.2020 Приложение Xerox Team Availability App поможет управлять гибкой рабочей средой 1
28.05.2020 В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp 1
21.04.2020 «Лаборатория Касперского» дополнила Kaspersky Security Awareness Platform новой темой 1
15.04.2020 Российский ИИ поможет развитию умных приложений рынка страхования Болгарии 1
19.03.2020 Infowatch: количество штрафов за утечки ПД и платежной информации увеличилось на 90% 1
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы 2
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
02.03.2020 IBM выступила ведущим технологическим партнером по проекту «Норникеля» с Atomyze 1
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
13.02.2020 Canyon представила спортивные смарт-часы Oregano 1
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data 2

Публикаций - 130, упоминаний - 220

GDPR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 22
Facebook 3765 15
Google LLC 7144 10
IBM 3537 9
Amazon Inc - Amazon.com 1470 8
SAP SE 3211 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 7
Commvault 148 6
Cambridge Analytica 43 6
InfoWatch - Инфовотч 607 6
Hitachi Vantara 100 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Telegram Group 702 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
Fortinet 286 5
Intel Corporation 4169 4
Adobe Systems 805 4
Huawei 2730 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Oracle Corporation 3342 4
Hitachi 468 4
SearchInform - Серчинформ 181 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Twitter 2204 3
Yahoo! 1092 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 3
Softline - Софтлайн 1474 3
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 3
Крок 1219 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
ZyXEL Communications 168 2
Инфосистемы Джет 675 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
NetApp 485 2
VMware 1829 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Konica Minolta 135 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
Uber Technologies 258 3
Global Pilots 9 3
Uber 257 3
Альфа-Банк 1123 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
American Express 172 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Startberry - акселератор стартапов 3 2
Equifax 22 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
LinkedIn 520 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Аэрофлот 493 2
Норникель - Норильский никель 177 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Coca-Cola Company 112 1
Aviasales - Jetradar 47 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
EPIC Telecom Invest 69 1
Jaguar Land Rover 63 1
Stada 15 1
British Airways - British Midland International 39 1
Marriott Hotels 17 1
Jaguar Cars 59 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Пепеляев Групп 25 1
Мегаполис ТК 88 1
Fashion Company 1 1
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
MLU B.V. 10 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Video Target 3 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 4 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по торговле, науке и транспорта - United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Совет Европы 28 1
Тушинский районный суд города Москвы 8 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Правительство РФ 2201 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 98 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
Open Data Initiative 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
DevOps - Development и Operations 296 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 4
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 51 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 4
Kubernetes 307 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
МФУ - Многофункциональное устройство 585 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Фишинг - Phishing 96 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Microsoft Windows 10 6629 15
Microsoft Azure 1171 13
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 11
AWS - Amazon Web Services 568 9
Linux OS 4253 9
Microsoft Office 365 769 8
Microsoft Office 1934 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 6
WhatsApp Messenger 654 5
Apple macOS 922 4
Microsoft Exchange 680 4
Microsoft Outlook 642 4
Microsoft Teams 214 4
Dropbox - Файловый хостинг 390 4
Microsoft Azure Stack 56 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Commvault Data Platform 29 3
IBM Cloud 84 3
Startupbootcamp 10 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Apple - App Store 2198 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Microsoft Edge - Браузер 973 2
Microsoft SQL Server 793 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 2
Apple Mac 1456 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 2
Fortinet FortiClient 18 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Путин Владимир 1824 4
Арсентьев Андрей 54 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 2
Орлик Сергей 66 2
Фёрнис Стив 5 2
Lazarus Michael - Лазарус Майкл 2 2
Гузев Иван 12 2
Галиахметов Евгений 3 2
Тихонова Кристина 44 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Омельницкий Борис 7 2
Янкин Андрей 14 2
Nair Manoj - Наир Манодж 5 2
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 2
Арлазаров Владимир 118 2
Парфентьев Алексей 33 2
Демидов Сергей 50 2
McGugan Chris - МакГуган Крис 4 2
Балакин Михаил 2 2
Воробьев Андрей 125 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Андрияшин Алексей 13 1
Путин Сергей 36 1
Martinez Edwin - Мартинез Эдвин 1 1
Новиков Алексей 39 1
Палей Лев 31 1
Лагода Георгий 51 1
Плешков Алексей 42 1
Вайнер Всеволод 24 1
Зинкевич Сергей 18 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Эйгес Павел 66 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Петров Михаил 88 1
Жаров Александр 165 1
Врублевский Павел 75 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 65
Россия - Российская федерация - РФ 57309 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 36
Европа 3745 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 13
Германия - Федеративная Республика 3624 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Франция - Французская Республика 2120 8
Ближний Восток 1471 7
Япония 2778 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 6
Нидерланды 972 5
Ирландия - Республика 363 4
Сингапур - Республика 808 4
Канада 1301 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 4
Африка 1487 4
Индия - Республика 2169 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 3
Израиль 719 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Чехия - Чешская Республика 494 3
Испания - Королевство 1251 3
Латинская Америка 723 3
США - Калифорния 972 3
Австрия - Австрийская Республика 527 3
Великое Герцогство Люксембург 216 3
Земля - планета Солнечной системы 859 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Польша - Республика 826 2
Польша - Варшава 36 2
США - Нью-Йорк 1092 2
Италия - Итальянская Республика 1381 2
Северная Америка 1409 2
Болгария - Республика 306 2
Португалия - Португальская Республика 317 2
Тунис - Тунисская Республика 77 2
Казахстан - Республика 2627 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
Экономический эффект 20 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Forbes - Форбс 441 2
The Guardian - Британская газета 189 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
The Washington Post 109 1
Ars Technica 227 1
IDG - International Data Group 20 1
ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 1
Finacial Times 2 1
Gartner 2190 10
IDC - International Data Corporation 2713 6
451 Research Group 44 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 385 1
Microsoft Research 93 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Mordor Intelligence 8 1
ТИАР-Центр 3 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
B2B International 48 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 8 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Microsoft for Startups 7 1
Microsoft Ignite 18 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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