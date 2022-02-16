ISO 27701 – расширение международного стандарта по информационной безопасности ISO / IEC 27001. Это практически единственный сертификат, который разработан с учетом единого европейского регламента по защите данных GDPR. Также он позволяет выстроить систему защиты данных в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативами.