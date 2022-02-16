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ISO/IEC 27001 ГОСТ ИСО 27001 ISO 27701 Международный стандарт по информационной безопасности


ISO 27701 – расширение международного стандарта по информационной безопасности ISO / IEC 27001. Это практически единственный сертификат, который разработан с учетом единого европейского регламента по защите данных GDPR.  Также он позволяет выстроить систему защиты данных в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативами.  

 


16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013
27.12.2021 BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001
30.07.2021 Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier
07.12.2020 «Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ
10.07.2019 «Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013
18.12.2017 Центр управления кибербезопасностью Сбербанка получил сертификат ISO/IEC 27001:2013
13.12.2017 Сбербанк получил сертификат соответствия уровня кибербезопасности международному стандарту ISO/IEC 27001:2013
17.05.2017 De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001
03.04.2017 Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2
16.02.2017 «Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013
11.01.2017 DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013
13.01.2016 DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001
24.06.2015 «Информзащита» подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO:10019
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001
15.07.2014 «Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013
02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001
22.01.2014 СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005
11.07.2013 Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001
14.12.2012 Банк «Ренессанс Кредит» прошел аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте»
08.11.2012 Digital Design получила сертификаты ISO 20000 и ISO 27001
03.04.2012 Fujitsu Russia GDC прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
01.03.2012 «Ренессанс Кредит» прошел аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
14.02.2012 ТТК подтвердил соответствие СМИБ стандарту ISO/IEC 27001:2005
09.12.2011 СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005
05.12.2011 Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»
29.06.2011 «Инфосистемы Джет» построили СУИБ «Эльдорадо»
04.03.2010 «Информзащита» подготовила СУИБ «Росно» к ресертификационному аудиту по ISO 27001
27.01.2009 Система управления ИТ-сервисами IBS DataFort сертифицирована по ISO 9001 и ISO 27001
25.12.2008 ТТК прошла аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
16.01.2008 ЛАНИТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
28.09.2007 ISO 27001 в России: модно и бессмысленно
07.02.2007 МТТ дорос до Vodafone
22.06.2006 "Открытые Технологии" внедрят стандарт ISO 27001 на предприятиях "Группы ЧТПЗ"

Публикаций - 269, упоминаний - 317

ISO/IEC 27001 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23413 26
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 947 23
Информзащита 679 21
Yandex - Яндекс 5596 16
Leta Group 279 15
SAP SE 4847 14
Cisco Systems 4862 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4118 13
VMware 2120 11
Oracle Corporation 6280 11
InfoWatch - Инфовотч 911 11
Leta IT-company 121 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 270 10
Крок - Croc 1687 10
Softline - Софтлайн 2041 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1343 8
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 8
Amazon Inc - Amazon.com 2786 8
Linxdatacenter - Связь ВСД 135 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8005 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1759 8
IBM - International Business Machines Corp 9173 8
HP Inc. 5501 8
Uptime Institute 195 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 706 7
Google LLC 10882 7
6944 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1914 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10005 6
1С-ИжТиСи 6264 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 683 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 807 6
АйТи 1279 6
Цифра ГК 2134 5
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 238 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1526 5
EY - Ernst & Young Global 361 5
ДиалогНаука 235 5
Элемент ГК - Elementec 25 5
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 43
Visa International 1868 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1765 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5719 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 6
РОСНО СК - Страховая компания 197 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1806 5
ГПБ - Газпромбанк 929 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1163 3
Открытие ФК - Росгосстрах 291 3
АльфаСтрахование СГ 267 3
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 27 2
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 38 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 90 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 22 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 2
JCB International 137 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6608 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 325 2
Альфа-Банк 1584 2
Открытие ФК - Петрокоммерц 57 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 2
Coca-Cola Company 250 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 95 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 2
Unilever - Юнилевер Русь 112 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 2
РСХБ - Россельхозбанк 281 2
American Express - Amex 310 2
Royal Dutch Shell - Шелл 188 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 344 2
Лукойл Информ 109 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 144 2
НСПК - Национальная система платежных карт 605 2
Русагро Группа Компаний 197 2
КапиталЪ ИФД 44 2
Ренессанс Страхование 120 2
Ингосстрах СПАО 331 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 85
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2805 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3639 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17813 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2667 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2324 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8956 7
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1192 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10322 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1582 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1523 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3043 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2368 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2341 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2935 3
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 9 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 137 2
Правительство Москвы 1976 2
Верховный суд Российской Федерации 777 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 39 2
Совет Европы 86 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 247 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1375 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2423 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2490 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4284 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 117 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 190 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 12 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 93 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 128 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 43 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1355 81
АРБ - Ассоциация российских банков 198 7
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 43 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 15 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5987 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 546 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52741 145
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19490 128
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16951 83
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 666 66
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78857 65
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12847 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9427 61
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5409 55
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25489 50
SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 68 47
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8961 40
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 707 40
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3340 39
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5190 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38439 38
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11274 37
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2713 36
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2316 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7748 33
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14543 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25756 32
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1500 31
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 566 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11527 29
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1556 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9006 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8084 24
Виртуализация - Virtualization 4725 23
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10839 22
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11012 22
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4967 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21782 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9963 20
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4465 18
Стандартизация - Standardization 1950 18
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке 19 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7943 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7983 17
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 833 17
ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 18 16
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3137 22
Microsoft Windows 10 13429 13
ЭОС Дело СЭД 202 12
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 204 11
Apple iPhone 6 6140 10
Microsoft Azure 1317 9
Google Android 12463 8
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11903 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6464 7
Apple iOS 6744 7
Linux OS 8174 6
LG 75SM99 7905 5
Microsoft Exchange 1326 5
Linxdatacenter ЦОД 32 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 4
Oracle Java - язык программирования 2754 4
Google Cloud Platform - GCP 272 4
Microsoft Office 3414 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 543 3
Age of Kings 3441 3
Microsoft Windows 2000 12627 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1560 3
Ростелеком - DataLine Cloud-152 7 3
Microsoft Outlook 1274 3
Microsoft Windows 2695 3
Microsoft Office 365 858 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1335 3
VMware vSphere 499 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1220 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 701 2
Microsoft Visual Studio 338 2
Microsoft Skype 1966 2
WhatsApp Messenger 840 2
Microsoft Windows Server 2012 181 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1743 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4007 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 2
Google Play - Google Store - Android Market 2903 2
Конусов Андрей 84 8
Галушкин Олег 178 5
Степаненко Василий 20 5
Гирко Валерий 6 4
Коротнев Константин 32 4
Волчков Павел 5 4
Самойлов Юрий 73 4
Бондаренко Александр 39 3
Козлова Елена 17 3
Калинин Денис 70 3
Башлыков Михаил 22 3
Романовский Сергей 6 3
Максимов Вячеслав 12 3
Ференец Вадим 29 3
Касперский Евгений 300 3
Сычев Артем 55 3
Лукацкий Алексей 97 3
Сердюк Виктор 35 3
Устюжанин Дмитрий 50 3
Соколова Ольга 25 3
Рудычева Наталья 89 3
Горобец Наталья 5 3
Лютиков Виталий 18 2
Соловьев Сергей 66 2
Плешков Алексей 48 2
Кузнецов Станислав 87 2
Ерин Андрей 17 2
Акатьева Мария 2 2
Романов Михаил 29 2
Захаров Павел 60 2
Прохоров Фёдор 82 2
Шамилов Гай 2 2
Гайлитис Андрис 17 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Халин Дмитрий 55 2
Березин Максим 78 2
Трифаленков Илья 17 2
Смолин Сергей 6 2
Мелехин Иван 22 2
Макаров Станислав 117 2
Россия - РФ - Российская федерация 121827 179
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12786 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39095 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50012 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16998 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13093 27
Европа 21254 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14854 19
Германия - Федеративная Республика 11882 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14964 9
Нидерланды 3293 8
Казахстан - Республика 4811 7
Украина 7223 7
Франция - Французская Республика 7073 6
Канада 4702 6
Азия - Азиатский регион 4638 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2373 5
Европа Восточная 2991 5
Индия - Республика 5046 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 4
Швеция - Королевство 3451 3
Земля - планета Солнечной системы 9679 3
Ближний Восток 2639 3
Нидерланды - Амстердам 521 3
Латвия - Латвийская Республика 789 3
Израиль 2601 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1280 3
Россия - СФО - Новосибирск 3678 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3294 3
Великобритания - Лондон 2361 3
Турция - Турецкая республика 2050 3
Сингапур - Республика 1619 3
Польша - Республика 1770 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6235 3
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 0 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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