ISO/IEC 27001 ГОСТ ИСО 27001 ISO 27701 Международный стандарт по информационной безопасности
ISO 27701 – расширение международного стандарта по информационной безопасности ISO / IEC 27001. Это практически единственный сертификат, который разработан с учетом единого европейского регламента по защите данных GDPR. Также он позволяет выстроить систему защиты данных в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативами.
ISO/IEC 27001 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Конусов Андрей 84 8
|Галушкин Олег 178 5
|Степаненко Василий 20 5
|Гирко Валерий 6 4
|Коротнев Константин 32 4
|Волчков Павел 5 4
|Самойлов Юрий 73 4
|Бондаренко Александр 39 3
|Козлова Елена 17 3
|Калинин Денис 70 3
|Башлыков Михаил 22 3
|Романовский Сергей 6 3
|Максимов Вячеслав 12 3
|Ференец Вадим 29 3
|Касперский Евгений 300 3
|Сычев Артем 55 3
|Лукацкий Алексей 97 3
|Сердюк Виктор 35 3
|Устюжанин Дмитрий 50 3
|Соколова Ольга 25 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Горобец Наталья 5 3
|Лютиков Виталий 18 2
|Соловьев Сергей 66 2
|Плешков Алексей 48 2
|Кузнецов Станислав 87 2
|Ерин Андрей 17 2
|Акатьева Мария 2 2
|Романов Михаил 29 2
|Захаров Павел 60 2
|Прохоров Фёдор 82 2
|Шамилов Гай 2 2
|Гайлитис Андрис 17 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Халин Дмитрий 55 2
|Березин Максим 78 2
|Трифаленков Илья 17 2
|Смолин Сергей 6 2
|Мелехин Иван 22 2
|Макаров Станислав 117 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10987 4
|WikiLeaks 114 2
|Прайм - Агентство экономической информации 857 1
|Forbes - Форбс 624 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 658 1
|N+1 - Издание 135 1
|SecurityLab 233 1
|ITnews 34 1
|Россия К - телеканал 27 1
|Мобильные системы 113 1
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