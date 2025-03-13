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Облачная платформа VK Cloud в Казахстане успешно прошла сертификацию по требованиям ISO 27001, 27017, 27018, 27701

Облачная платформа VK Cloud успешно прошла сертификацию по стандартам ISO 27001, 27017, 27018 и 27701 со стороны независимого стороннего аудитора – аккредитованного органа по сертификации TÜV Austria. Об этом CNews сообщили представители VK.

Соответствие этим стандартам и сводам правил, признанным на международном уровне, подтверждает приверженность компании обеспечению системного подхода к управлению информационной безопасностью на всех уровнях в соответствии с передовым практиками.

VK Cloud — облачная платформа от вендора корпоративного ПО VK Tech. Пройденная сертификация ISO и соответствие инфраструктуры VK Cloud закону №94-V делает VK Tech сертифицированным и надежным поставщиком для прохождения тендеров, а также безопасным и аттестованным подрядчиком для государственных компаний.

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Система управления информационной безопасностью VK Cloud соответствует стандартам: ISO 27001 — требования к системе управления информационной безопасностью, ее внедрению, поддержанию и улучшению; ISO 27017 — стандарт для поставщиков и пользователей облачных услуг, который определяет комплексный подход к информационной безопасности; ISO 27018 — свод правил по защите персональных данных в публичных облачных средах; ISO 27701 — руководство по защите персональной информации.

«VK Cloud в Казахстане планирует проходить ежегодный ресертификационный аудит для подтверждения соответствия собственных процессов и инфраструктуры требованиям стандартов ISO. Мы не собираемся останавливаться на текущем уровне и планируем и дальше развивать нашу платформу, а также повышать уровень зрелости мер контроля, направленных на безопасность облака и данных наших клиентов. Нам важно привлекать специализированную международную компанию для подтверждения соответствия стандартам. Мы хотим, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно и безопасно при работе с платформой VK Cloud», — сказал руководитель технологического развития VK Cloud в Казахстане Болат Кажкенов.

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