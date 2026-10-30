«Яндекс» потерял в прибыли из-за увлечений ИИ и музыкой

Выручка и показатель EBITDA «Яндекса» в III квартале 2026 г. выросли на 12% год к году. При этом EBITDA сегмента «Персональные сервисы» снизилась на 46% из-за инвестиций в искусственный интеллект и музыкальный контент. Направления электронной коммерции и доставки продолжают быть убыточными.

Финансовые итоги «Яндекса» в III квартале 2026 года

«Яндекс» представил финансовые итоги за III квартал - девять месяцев 2026 г. Выручка компании в III квартале 2026 г. составила 410,6 млрд руб., увеличившись за год на 12%. Операционная прибыль выросла на 16% до 61,4 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 87,8 млрд руб. (рост за год - 12%). Рентабельность по данному показателю практически не изменилась и составила 21,4%.

© evgris / Фотобанк Фотодженика Выручка «Яндекса» в III квартале 2026 года выросла на 12% год к году, но EBITDA сегмента «Персональные сервисы» снизилась на 46% из-за инвестиций в искусственный интеллект и музыкальный контент

Чистая прибыль увеличилась на 23% и составила 42,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль практически не изменилась и составила 45,9 млрд руб. Оборот услуг по рекламе и продвижению вырос на 9% до 136 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс Плюса» увеличилась на 31% до 30 млрд руб.

Финансовые итоги «Яндекса» за девять месяцев 2026 года

По итогам девяти месяцев 2026 г. выручка увеличилась на 16% до 1,17 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 73% до 196 млрд ру. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 30% до 250 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 21,4% (рост за год - 2,2 п.п.). Чистая прибыль выросла в 3,4 раза (на 239%) до 135,9 млрд руб., скорректированная чистая прибыль увеличилась на 46% до 128,1 млрд руб.

Оборот от услуг по рекламе и продвижению за девять месяцев 2026 г. составила 379 млрд руб., увеличившись за год на 10%. Подписочная выручка «Яндекс Плюса» увеличилась на 29% и составила 84 млрд руб. Капитальные затраты за девять месяцев 2026 г. составили 115 млрд руб.

Последствия атак украинских БПЛА

В период с 1 июля по 27 октября 2026 г. «Яндекс» в рамках процедуры обратного выкупа собственных акций (buy-back) выкупил 2,1 млн акций (0,53% от общего числа акций) на общую сумму 7,7 млрд руб. Выкуп производиться в рамках программы долгорочной мотивации сотрудников. Выкупленные акции не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов до момента их передачи участникам программы.

В октябре 2026 г. несколько дата-центров «Яндекса» подверглись атакам украинских БПЛА (беспилотные летательные аппараты). Данные события произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты компании за III квартал 2026 г. Но компания признает повреждение части своей инфраструктуры и продолжает оценивать последствия данных атак.

При этом «Яндекс» восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса - в них доступны все ключевые функции. «Инженеры компании работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объеме», - сообщили в «Яндексе».

«Масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают «Яндексу» устойчивость к внешним вызовам, - заявили в компании. - Компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и клиентами. «Яндекс» фокусируется на повышении устойчивости инфраструктуры и переходе к более распределенной модели ее работы».

Также в компании добавили, что сохраняют долгосрочные стратегические приоритеты и не намерен пересматривать планы по развитию ключевых направлений бизнеса. Компания также продолжает инвестировать в новые технологии и продукты.

При этом «Яндекс» отозвал ранее опубликованные прогнозы по выручке и скорректированному показателю EBITDA за 2026 г. «После октябрьских атак на дата-центры компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года, - заявили в компании. Кроме того, в компании сообщили, что не планируют увеличение объема капитальных затрат: «Яндекс» заблаговременно инвестировал в развитие резервных мощностей и закупку необходимого оборудования.

Финансовые итоги «Яндекса» в разрезе сегментов

В сегменте «Поисковые сервисы и искусственный интеллект (ИИ)» выручка в III квартале 2026 г. составила 144,7 млрд руб. (рост - 4%), скорректированный показатель EBITDA составили 6763 млрд руб. (рост за год - 7%), рентабельность по данному показателю составила 46,5%.

Как поясняют в «Яндексе», на динамику показателей повлияло снижение продаж умных устройств на фоне перестройки логистики после атак на склады марктеплейсов, сделанная потребительская активность в сервисах объявлений и эффект от продаже «Авто.ру» группе «Т-Технологии».

В части рекламы и услуг продвижения выручка от развивающихся форматов (DOOH, Connected TV, реклама в мессенджерах) выросла на 72%, Среди коммерческих индустрий бюджеты больше всего наращивали рекламодатели в категориях «Развлечения» (рост - 37%), ИТ (рост - 22%) и «Медицина и фармацевтика» (рост - 21,4%). Рекламные бюджеты иностранных компаний на продвижение в «Яндексе» за 9 месяцев 2026 г. выросла на 62%. Также на 12,5% выросли инвестиции малого и среднего бизнеса в рекламу на «Яндекс Картах».

В сегменте «Городские сервисы» выручка выросла на 11% до 222,7 млн руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился на 53% до 28,9 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 13% (рост - 3,3 процентных пункта, п.п.).

В подсегментах «Городских сервисов» валовый оборот(GTV) «Райдтех» вырос на 14% до 476,8 млрд руб., сервиса электронной коммерции - на 7% до 308 млрд руб., доставки и других O2O-сервисов - на 29% до 67 млрд руб.

Выручка «Райдтеха» выросла на 11% до 81,9 млрд руб., сервисов электронной коммерции - на 10% до 124,1 млрд руб., сервисов доставки и O2O - на 20% до 2464 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA городских сервисов вырос на 20% до 28,9 млрд руб., в том числе у «Райдтеха» - 35,2 млрд руб. (рост - 23%), у сервисов электронной коммерции - минус 4 млрд руб., у «Доставки и O2O» - минус 2,2 млрд руб. Рентабельность по данному показателю (от GTV) у «Райдтеха» составила 7,4%, у у сервисов доставки и O2O - минус 362%.

Оборот «Яндекс Еда» вырос на 30,3% непродуктивное направление 9»Аптеки», «Цветы» и пр.) выросло на 40,3%. Оборот «Яндекс Лавка» вырос на 21%, оборот «Яндекс Доставка» - на 3,9%.

В сегменте «Персональны сервисы» выручка в III квартале 2026 г;. выросла за год на 37% до 75 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA снизился на 46% и составил 1,8 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 3,8 п.п. и составила 2,4%. В «Яндексе» объясняют то инвестицией в искусственный интеллект и музыкальный контент и развитием на новых рынках.

В подсегментах персональных сервисов выручка подсегмента «Плюс и развлекательные сервисы» выросло на 36% до 39,8 млрд руб., выручка подсегмента «Финансовые сервисы» - на 49% до 35,2 млрд руб., а выручка подсегмента «Свои Плюсы» сократилась на 14% до 3,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA у подсегмента «Плюс и развлекательные сервисы» вырос на 14% до 2,9 млрд руб., у «Финансовые сервисы» данный показатель вырос на 34% до 700 млн руб., у «Свои Плюсы» данный показатель имеет отрицательное значение - минус 1,7 млрд руб.Рентабельность по EBITDA у «Плюс и развлекательные сервисы» составляет 7,2%, у «Финансовые сервисы - 1,9%.

Оборот продаж билетов на «Яндекс Афиша» вырос на 28,7% до 13,3 млрд руб. Продажи на сайтах партнеров увеличились на 21,6% до 3,8 млрд руб. GMV «Финансовых сервисов» вырос на 54% до 431 млрд руб., а за 9 месяцев он превысил 1 трин руб. Доля оборот за пределами экосистемы «Яндекса» составила 62%.

В сегменте B2B Tech выросла на 32% до 16:4 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился в 2,3 раза (на 141%) и составил 5,2 млрд руб., рентабельность по данному показателю выросла на 14,3 п.п. и составила 31,7%. На рост выручки повлияли расширение клиентской базы, рост потребления сервисов со стороны крупного и среднего бизнеса и высокий спрос на решения на базе искусственного интеллекта и информационной безопасности. В сентябре 2026 г. рекуррентаня выручка (ARR, выручка без учета разовых платежей) от использования Yandex Ai Studio составила 2,4 млрд руб.

В сегменте «Автономные технологии» выручка за год увеличилась на 25 % до 200 млн руб. Скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение - минус 7,2 млрд руб. За год он увеличился на 73%.

Операционные итоги «Яндекса»

Численность персонала за год сократилась на 5% до 90,6 тыс. человек. При этом численность основного персонала осталась прежней - 31,06 тыс. человек.

В III квартале был запущен рекламный инструмент «Панорама», объединяющий онлайн- и оффлайн-площадки для проведения охватный компаний. Ежемесячна аудитория таких площадок составляет 120 млн уникальных пользователей. По мнению «Яндекса» это на 62% больше, чем у популярных в России маркетплейсов и классифайдов.

Аудитория городских сервисов составляет 61,1 млн активынх пользователйе в месяц. Доля GMV (общий оборот) городских сервисов от направлений вне онлайн-заказа такси составляет около 50%. Доля поездок «Яндекс Такси» за пределы домашнего региона достигла 44,4%.

У поисковых сервисов аудитория составляет 110 млн активных пользователей в месяц. Число подписчиков «Яндекс Плюс» выросло на 15.7% до 51,9 млн. Ежемесячная аудитория ответов «Алиса AI» под поисковой строкой составляет 54,8 млн, доля поисковых запросов, на которые «Алиса» дает ответы, составляет 44%. Число пользователей, еженедельно решающих задачи в части с «Алиса AI», выросла на 36% до 45 млн. Ежемесячное количество активных «Станций» с «Алисой» достигло 24 млн. 46 млн пользователей «Яндекс Браузера» ежемесячно пользуются «Алиса Ai».

В персональных сервисах число аутентифицированных пользователей из России в «Яндекс ID» в день составляет 116 млн. Доля GMV «Финтеха» вне экосистемы «Яндекса» составляет 62%. В «B2B Tech число пользователей «Яндекс 360» в месяц составляет 119 млн пользователей и 200 тыс. организаций. Число коммерческих токенов Yandex AI. Studio составляет 946 млрд. (рост за год - в четыре раза).

Роботы-доставщики в III квартале 2026 г. осуществили 750 тыс. доставок - втрое больше, чем кварталом ранее. Аудитория «Яндекс Учебкнига» достигла 1,6 млн школьников.