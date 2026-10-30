А вы поверили. Mail.ru отобрала у пользователей бесплатный терабайт в облаке, который дарила навсегда

Почтовый сервис Mail.ru забрал у старых пользователей бесплатное и вечное хранилище на 1 ТБ в своем облаке. Она раздавала его 13 лет назад и уверяла, что этот объем предоставляется навсегда. На скачивание файлов дается три месяца, а после «раскулачивания» у пользователя останется лишь 8 ГБ бесплатного хранилища – в 128 раз меньше.

Mail.ru дал, Mail.ru взял

Пользователи почтового сервиса Mail.ru, принадлежащего холдингу VK, стали получать сообщения об отключении у них облачного хранилища на 1 ТБ. Такое извещение поступило лишь тем, кто получил этот терабайт бесплатно и навсегда в рамках давней акции сервиса.

Она длилась всего один месяц, с 20 декабря 2013 по 20 января 2014 г., и имела крайне простые по меркам 2026 г. условия – достаточно было установить фирменную утилиту сервиса на свой смартфон или компьютер.

Реклама акции гласила, дословно: «Терабайт бесплатно и навсегда!». В условиях акции не было сказано, что в понимании Mail.ru навсегда – это на 13 лет.

Наглядное доказательство

В Сети уже начали массово распространяться сообщения пользователей, принявших участие в акции и получивших заветный облачный терабайт. Среди них – участник заблокированной в России соцсети Х под псевдонимом Saprain.

© nikkimeel / Фотобанк Фотодженика Вечность в понимании Mail.ru длится 13 лет

В уведомлении, которое пришло ему по электронной почте, сказано, что действие акции закончится 30 октября 2026 г., после чего размер облака уменьшится до 8 ГБ. Выкачать файлы можно до 30 января 2027 г., то есть в течение всего трех месяцев.

По истечении этого срока файлы «могут удалиться по правилам сервиса», указано в сообщении. Судя по тону публикации самого Saprain и комментариев под ней, нынешняя инициатива Mail.ru не вызвала у пользователей сервиса восторга.

Плати или уходи

Mail.ru поставил пользователей перед выбором – либо начать платить ему деньги за подписку на терабайтное облако, либо выкачать все файлы и найти для них новое место хранения.

К моменту выхода материала 1 ТБ в облаке Mail.ru стоил от 399 руб. в месяц. При оплате на год вперед стоимость одного месяца подписки составит 87 руб., но при таких ценах пользователь заплатит только за место в хранилище – все прочие опции (отключение рекламы, загрузка файлов объемом до 100 ГБ и пр.) ему будут недоступны.

При их подключении цена за месяц составит 399 руб. в первые три месяца, потом – 499 руб., а при покупке на год вперед – 133 руб.

Важно отметить – указанные цены актуальны, если облаком будет пользоваться только один человек. Доступно подключение семейного доступа и до трех дополнительных пользователей, но цена вырастет до 499 руб. в месяц за первые три месяца, потом – до 599 руб. При оплате на год вперед цена за месяц составит 149 руб.

Вариантов немного

Пользователи, не желающие мириться с тем, что Mail.ru отнял у них бесплатный и пожизненный терабайт в облаке, могли бы уйти в другой сервис, однако альтернатив у них немного. В октябре 2026 г. БПЛА атаковали три дата-центра «Яндекса» (в Сасово, Калуге и Владимире), в результате чего вышли из строя многие его сервисы, включая облачное хранилище «Диск». К моменту выхода материала «Яндекс» не успел восстановить свое облако – 28 октября 2026 г. в редакцию CNews поступило письмо от его представителей, гласящее, что восстановлено пока 96% данных на «Диске».

ЦОД VK тоже подвергся удару БПЛА в октябре 2026 г.

Зарубежные облака в современных российских реалиях едва ли можно рассматривать как место долгосрочного хранения больших объемов данных. Неизвестно, когда очередной сервис откажется обслуживать российских пользователей, или когда его заблокируют на территории России.

Тем временем портативные накопители продолжают дорожать из-за искусственного интеллекта. К моменту выхода материала 1-терабайтный внешний SSD в российской рознице стоил в пределах 11 тыс. руб. Карманный жесткий диск такого же объема оценивается примерно в 10 тыс. руб.

История повторяется

Пользователи Mail.ru ранее уже оказывались в подобной ситуации. В октябре 2024 г. CNews писал, что самые первые клиенты облака Mail.ru по решению сервиса лишились своих 100-гигабайтных хранилищ, которые тоже получили бесплатно и навсегда.

100 ГБ Mail.ru начал раздавать в августе 2013 г. Сервис подчеркивал тогда, что пользоваться 100-гигабайтным облаком получившие его пользователи смогут всегда. Хранилища раздавали самым преданным пользователям, которые присоединились к проекту еще на этапе бета-тестирования, хотя были не обязаны это делать.