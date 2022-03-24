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Positive Technologies MaxPatrol SIEM MaxPatrol Security Information and Event Management



24.03.2022 PT Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на «1С:Предприятие»
22.12.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы
02.12.2021 MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на СУБД MySQL
10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies
07.10.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» договорились о сотрудничестве в области мониторинга ИБ
05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К»
24.08.2021 MaxPatrol SIEM теперь обрабатывает до 60 тысяч событий в секунду
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений
08.04.2021 Positive Technologies выпустила версию Maxpatrol SIEM для небольших кредитных организаций
23.03.2021 Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM
19.02.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere
16.02.2021 В Maxpatrol SIEM появился контроль актуальности данных об инфраструктуре
27.01.2021 «СинТЗ» внедрил систему управления информационной безопасностью на основе MaxPatrol SIEM
05.11.2020 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL
20.10.2020 «Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК
29.09.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактиками «Сбор данных» и «Воздействие» по матрице MITRE ATT&CK
24.08.2020 PT MaxPatrol SIEM научилась выявлять подозрительные действия пользователей в Linux-системах
05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM
05.08.2020 Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM
23.07.2020 MaxPatrol SIEM выявляет еще семь сетевых аномалий
29.06.2020 В Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы
08.06.2020 CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM
27.05.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять попытки закрепления атакующих в инфраструктурах на базе Linux
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM
07.05.2020 Positive Technologies выпустила новую версию Maxpatrol
24.04.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять аномалии, связанные с применением файрвола Check Point
14.04.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять сетевые аномалии при удаленной работе
06.04.2020 Maxpatrol SIEM научился выявлять атаки на MS SQL Server
19.03.2020 Maxpatrol SIEM научился обнаруживать работу популярных хакерских инструментов
12.03.2020 Positive Technologies выпустила новую версию Maxpatrol SIEM
28.01.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять присутствие киберпреступников в корпоративной сети на этапе разведки
13.12.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять попытки атакующих получить учетные данные
26.11.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Linux-системы
25.09.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактикой «Закрепление» по матрице ATT&CK
05.09.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Oracle Database
29.07.2019 Positive Technologies обновила свою систему выявления инцидентов
18.06.2019 MaxPatrol SIEM обеспечивает непрерывность работы информационных систем органов власти Республики Коми
04.06.2019 Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK
10.04.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять аномальную активность пользователей в Microsoft Active Directory

Публикаций - 173, упоминаний - 371

Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 155
Cisco Systems 4720 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 11
Microsoft Corporation 22497 11
VMware 2025 10
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 154 9
Siemens AG - Siemens Group 2311 9
SAP SE 4595 9
Информзащита 641 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 8
Oracle Corporation 6035 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 7
Check Point Software Technologies 694 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Google LLC 10352 6
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 54 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 413 5
Schneider Electric 493 4
Dr.Web - Доктор Веб 1186 4
InfoWatch - Инфовотч 842 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Palo Alto Networks 112 4
Honeywell 240 3
ДиалогНаука 191 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 3
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 76 3
InnoSTage - Инностейдж 13 3
SAP CIS - САП СНГ 821 3
R-Vision - Р-Вижн 44 3
Dell EMC 4736 2
Код Безопасности 432 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Veeam Software 282 2
6072 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 41 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 4
Транснефть 232 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 56 2
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 12 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 2
Почта России ПАО 1853 2
ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 30 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 1
LEGO 202 1
Техаргос 2 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 27 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 50 1
ТМК СинТЗ - Синарский трубный завод 4 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Royal Dutch Shell - Шелл 184 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 145 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
Автотор 8 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Точка 1820 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 62 1
Открытие ФК - Таможенная карта 13 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 1
Лукойл Информ 87 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 31 1
Почта Банк 319 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
ТС-инжиниринг 6 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Президент Российской Федерации 3770 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 23 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 79 1
Правительство Калининградской области 60 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Комитет национальной безопасности Республики Казахстана - РГП ГТС - Государственная техническая служба 1 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 4 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 212 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 137
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 92
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Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 51
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 40
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 36
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 641 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 29
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 673 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 25
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 13
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 12
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NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика 103 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 10
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APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 304 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 9
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 210 9
Collaboration - Совместная работа 2443 9
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 8
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 250 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 67
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 82 39
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 40 21
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 32 19
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 49 17
Microsoft Windows 10 11713 16
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 34 15
Positive Technologies - XSpider 26 13
Linux OS 7669 12
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 11
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 10
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 28 10
Positive Technologies - PT MultiScanner 16 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 10
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 10
Positive Technologies - PT Sandbox 11 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 8
Microsoft SQL Server 1416 7
Oracle Java - язык программирования 2554 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 5
Positive Technologies - PT KB - Knowledge Base 5 5
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 48 5
ЭОС Дело СЭД 4365 4
Microsoft Windows 2000 2856 4
Positive Technologies - PT Platform 6 4
SAP NetWeaver 124 4
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 4
Siemens - Simatic - Simatic Net 13 3
HPE ArcSight 72 3
Linux - Debian GNU 339 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 31 3
Tenable Security - Nessus Security Scanner 10 3
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 369 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 41 3
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 3
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 3
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 31 3
Microsoft Windows 2104 3
SAP Management Console 5 3
Филиппов Максим 43 25
Исанин Антон 9365 23
Максимов Юрий 19 9
Гордейчик Сергей 19 9
Димитренко Егор 8 7
Карпов Илья 27 7
Симис Борис 14 6
Ключников Михаил 18 6
Баранов Денис 10 6
Тюрин Антон 6 5
Андреев Алексей 17 5
Абрамов Никита 7 4
Помзов Михаил 5 4
Дружинин Евгений 20 4
Назаров Владимир 14 4
Александров Антон 10 4
Голдбергс Алексей 5 3
Фефелов Владислав 11 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Цветков Михаил 5 3
Костров Дмитрий 26 3
Алейнов Юрий 3 3
Шерстобитов Сергей 43 3
Янкин Андрей 22 3
Новиков Алексей 40 3
Бенгин Владимир 10 3
Чуприс Сергей 2 2
Швецов Александр 5 2
Рысин Сергей 4 2
Полякова Оксана 6 2
Степанюк Дмитрий 2 2
Баталова Марина 12 2
Медов Андрей 5 2
Панков Александр 67 2
Осипов Алексей 13 2
Дрюков Владимир 30 2
Гузаиров Айдар 23 2
Серебрянников Дмитрий 5 2
Акимов Евгений 32 2
Стенников Алексей 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Казахстан - Республика 4467 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Япония 10069 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Европа 12319 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 332 2
США - Массачусетс - Бостон 360 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 2
Тунис - Тунисская Республика 148 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа 244 1
США - Калифорния 3381 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 681 1
Россия - Западная Сибирь 225 1
Иран - Исламская Республика Иран 954 1
Россия - Сибирь 1579 1
Южная Корея - Сеул 320 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Россия - УФО - Челябинская область 932 1
Италия - Рим 196 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 103 1
Украина 6212 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 1
Россия - УФО - Тюменская область 838 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 499 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 23
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 6
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 126 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
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Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 154 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 2
Физическое лицо - Физлицо 1548 2
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 552 2
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
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