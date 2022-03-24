Positive Technologies MaxPatrol SIEM MaxPatrol Security Information and Event Management
Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Филиппов Максим 43 25
|Исанин Антон 9365 23
|Максимов Юрий 19 9
|Гордейчик Сергей 19 9
|Димитренко Егор 8 7
|Карпов Илья 27 7
|Симис Борис 14 6
|Ключников Михаил 18 6
|Баранов Денис 10 6
|Тюрин Антон 6 5
|Андреев Алексей 17 5
|Абрамов Никита 7 4
|Помзов Михаил 5 4
|Дружинин Евгений 20 4
|Назаров Владимир 14 4
|Александров Антон 10 4
|Голдбергс Алексей 5 3
|Фефелов Владислав 11 3
|Гуцко Дмитрий 3 3
|Цветков Михаил 5 3
|Костров Дмитрий 26 3
|Алейнов Юрий 3 3
|Шерстобитов Сергей 43 3
|Янкин Андрей 22 3
|Новиков Алексей 40 3
|Бенгин Владимир 10 3
|Чуприс Сергей 2 2
|Швецов Александр 5 2
|Рысин Сергей 4 2
|Полякова Оксана 6 2
|Степанюк Дмитрий 2 2
|Баталова Марина 12 2
|Медов Андрей 5 2
|Панков Александр 67 2
|Осипов Алексей 13 2
|Дрюков Владимир 30 2
|Гузаиров Айдар 23 2
|Серебрянников Дмитрий 5 2
|Акимов Евгений 32 2
|Стенников Алексей 4 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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