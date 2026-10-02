Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Организация «Росатома» повысила уровень защиты от киберугроз с помощью продуктов Positive Technologies

Специалисты iTProtect, системного интегратора в области информационной безопасности (ИБ), помогли выстроить процессы мониторинга ИБ-событий для организации «Росатома». Эти процессы используются в работе центра мониторинга кибербезопасности, построенного на базе системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности MaxPatrol SIEM от Positive Technologies. В рамках проекта таже была внедрена система управления уязвимостями нового поколения MaxPatrol VM, позволяющая приоритизировать недостатки безопасности. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

На момент старта проекта заказчик уже развернул MaxPatrol SIEM в своей инфраструктуре. В рамках проекта команда iTProtect помогла выстроить процессы работы системы для сбора событий с хостов, а также инструментов сетевой безопасности, включая VPN и NGFW.

Также эксперты iTProtect расширили процесс мониторинга ИБ-событий средствами управления уязвимостями (Vulnerability Management) на базе продукта MaxPatrol VM от Positive Technologies. Система интегрируется с MaxPatrol SIEM, поэтому специалистам организации «Росатома» не потребовалось вносить изменения в инфраструктуру. MaxPatrol VM помогает специалистам контролировать уязвимости на всех этапах: выявлять их, определять приоритет устранения и контролировать выполнение задач. Система поддерживает актуальную информацию об активах и их защищенности, что позволяет сосредоточить ресурсы на наиболее значимых недостатках безопасности.

Пилотный проект подтвердил, что системы эффективно работают в связке друг с другом: MaxPatrol VM предоставляет данные о наличии уязвимостей, а MaxPatrol SIEM — позволяет выявлять подозрительные действия и помогает сотрудникам подразделений ИБ реагировать на инциденты. В комплексе они обеспечивают непрерывный цикл управления уязвимостями и реагирования на инциденты.

«Сегодня, когда целевые атаки становятся нормой, задачи обеспечения киберустойчивости бизнеса становятся особенно важными. По своим проектам мы видим, что эффективность работы SIEM зависит от выстроенного обмена данными с ключевыми элементами корпоративной инфраструктуры и налаженных процессов взаимодействия как систем, так и функциональных ролей в ИБ-службе. Наша команда помогла заказчику не просто обеспечить контроль над ИБ-событиями, но и создать основу для работы с рисками ИБ и эффективного противодействия сложным угрозам, включая APT-группы», — отметил Кирилл Лукьянов, руководитель департамента проектирования и внедрения iTProtect.

«Наши решения можно гибко настраивать под конкретный профиль рисков компании и особенностей ее работы. MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM обогащают друг друга данными, делают инфраструктуру организации прозрачной для ИБ-специалистов и в то же время позволяют им правильно приоритизировать задачи по устранению уязвимостей», — сказал Алексей Павлов, директор по развитию и сопровождению продуктов Positive Technologies.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских лоукод-платформ

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще