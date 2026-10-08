Positive Technologies меняет подход к работе с уязвимостями

В ходе эволюции продуктовой линейки Positive Technologies поэтапно завершит жизненный цикл MaxPatrol 8 и XSpider 7.8. Компания продолжит выполнять обязательства перед действующими клиентами, а дальнейшее развитие технологий поиска уязвимостей и управления ими сосредоточит в MaxPatrol VM и XSpider Pro. Такое решение позволяет учитывать изменения современных ИТ-инфраструктур, которые становятся сложнее и разнообразнее, а также растущие требования клиентов к выявлению уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Продажи XSpider 7.8 и MaxPatrol 8 завершатся 31 декабря 2026 г. До этой даты клиенты смогут приобрести новую лицензию сроком не более 12 месяцев, продлить или расширить действующую лицензию при условии, что срок ее действия заканчивается не позднее 31 декабря 2027 г. С 1 января 2027 г. покупка новых лицензий, их продление и расширение станут недоступны. Изменения не затронут техническую поддержку уже приобретенных лицензий продуктов: она продолжится в полном объеме в соответствии с действующими гарантийными обязательствами. Клиенты смогут перейти на XSpider Pro и MaxPatrol VM или другие продукты Positive Technologies, продолжив решать задачи поиска уязвимостей и управления ими уже с учетом современных инфраструктур. Переход позволит расширять покрытие различных ОС и ПО и развивать возможности детектирования недостатков безопасности.

Cегодня технологии для поиска и управления уязвимостями развиваются в XSpider Pro и MaxPatrol VM. Продукты закрывают потребности компаний разного масштаба: XSpider Pro подходит малому и среднему бизнесу, которому необходим инструмент для регулярного поиска брешей в защите, а MaxPatrol VM помогает более крупным компаниям выстроить комплексный процесс управления уязвимостями. В 2026 г. XSpider Pro получил сертификат ФСТЭК России, что расширило возможности его применения в организациях с регуляторными требованиями.

Экспертиза Positive Technologies в области управления уязвимостями формировалась на протяжении более чем 20 лет. XSpider стал первым продуктом Positive Technologies для поиска уязвимостей, а MaxPatrol 8 расширил возможности анализа защищенности. Но их архитектура создавалась под другие технологические условия, поэтому развивать в них новые возможности становилось сложнее.

За годы развития продуктов изменились задачи специалистов по информационной безопасности. Количество известных уязвимостей продолжает расти, инфраструктуры становятся более разнородными: в них используются разные операционные системы и программное обеспечение, появляются новые сущности, например Docker-контейнеры. Чтобы обеспечивать более полное покрытие такой инфраструктуры, сканеру необходимо поддерживать больше типов систем и ПО и регулярно расширять возможности детектирования.

«XSpider и MaxPatrol 8 сыграли важную роль в развитии наших технологий анализа защищенности и позволили накопить большую экспертизу в поиске уязвимостей. При этом инфраструктуры компаний продолжают меняться, а требования к их анализу — расти. Поэтому мы приняли решение сосредоточить усилия на дальнейшем развитии технологий MaxPatrol VM и XSpider Pro и постепенно перейти от продуктов предыдущего поколения к актуальным решениям. Такой фокус позволит нам развивать накопленную экспертизу, расширять возможности и отвечать на новые задачи наших клиентов», — отметила Виктория Шишкина, руководитель продуктов MaxPatrol VM и XSpider Pro, Positive Technologies.