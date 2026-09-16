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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шишкин Виктор

СОБЫТИЯ


16.09.2026 Сканер уязвимостей XSpider PRO получил сертификат ФСТЭК России 1
03.12.2025 Positive Technologies представила сканер уязвимостей нового поколения для малого и среднего бизнеса 1
06.08.2025 НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL 1
23.07.2024 «МегаФон» автоматизирует более половины автотранспортных перевозок ММК 1
04.07.2022 «Мегафон» создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Шишкин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1822 2
МегаФон 10894 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3150 1
Галактика - Корпорация 1551 1
Галактика ИТ - Экспертный центр 21 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 2
OWASP - Open Web Application Security Project 152 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13248 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3802 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 166 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 892 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 449 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3295 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7942 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1747 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9996 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22737 1
Оцифровка - Digitization 5234 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28483 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4188 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9625 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3260 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1500 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1037 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2070 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7713 1
Positive Technologies - XSpider - сканер уязвимостей 38 2
Галактика РУЗ - Галактика Расписание учебных занятий 4 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 84 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1822 1
Linux OS 11618 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1806 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5816 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 491 1
Docker - Платформа распределённых приложений 561 1
Габоев Руслан 1 1
Кривцов Сергей 2 1
Соколов Андрей 22 1
Калошин Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7514 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 746 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8140 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5550 2
Экономический эффект 1376 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 451 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 333 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6130 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6782 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 604 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 619 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3909 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 540 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12398 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1514 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
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