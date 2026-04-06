«К-Телеком» использует продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM — для обеспечения комплексной безопасности

«К-Телеком», оператор телеком-инфраструктуры, один из активов IC Group, внедрил флагманские продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM. С помощью этих систем организация выстраивает комплексную защиту своей инфраструктуры, анализирует инциденты и осуществляет полноценный процесс управления уязвимостями. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Данные решения отвечают требованиям ФСТЭК России о защите критической информационной инфраструктуры. Ранее оператор использовал продукты других вендоров для обеспечения мониторинга событий ИБ, а также сканеры уязвимостей. В связи с запросом на импортозамещение, «К-Телеком» искала результативные отечественные решения. В 2020 г. компания сделала выбор в пользу MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM.

«MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM — одни из самых распространенных систем на рынке в своих классах. Кроме того, у Positive Technologies есть обучение, которое позволяет оценить эффективность продуктов на практике. Например, курс по MaxPatrol SIEM помогает командам использовать все его возможности — от настройки журналирования и подключения источников до расследования инцидентов и подготовки отчетов. Обучение снижает операционные риски и нагрузку на специалистов. Курс по MaxPatrol VM позволяет специалистам освоить основные функции и интерфейс, научиться проводить сканирование, классифицировать активы, работать с уязвимостями, автоматизировать рутинные задачи и формировать отчетность, — отметил Федор Козлов, заместитель генерального директора по информационной безопасности, IС Group. — Обе системы имеют интуитивно понятный интерфейс, что позволяет специалистам практически без подготовки проводить расследования и отслеживать критически опасные уязвимости».

MaxPatrol SIEM является ключевой системой, на основе которой построено реагирование на события ИБ. К продукту подключено около 2000 источников: он получает события с систем управления технологической сетью, защищая критическую инфраструктуру, и с корпоративной сети, выявляя первые признаки проникновения. Кроме того, «К-Телеком» использует встроенную экспертизу для анализа типовых событий операционных систем и оборудования. Благодаря MaxPatrol SIEM компания отслеживает аутентификацию пользователей, нарушения правил работы, которые могут быть спровоцированы действиями злоумышленников. Продукт помогает специалистам по ИБ в ретроспективном расследовании инцидентов благодаря тому, что в системе сохраняются журналы. Система дает полную видимость ИT-инфраструктуры, учитывает изменения в ней и в режиме реального времени предоставляет информацию об инцидентах кибербезопасности. Благодаря этому компания может своевременно реагировать на возникающие угрозы и предотвращать их.

MaxPatrol VM анализирует около 2000 активов в инфраструктуре организации. Он помогает выстроить полный цикл управления уязвимостями — от выявления до устранения, а также позволяет получать информацию о трендовых уязвимостях в течение 12 часов. MaxPatrol VM обогащает экспертизу информацией из баз данных недостатков ИБ, таких как NVD, БДУ ФСТЭК, и оценивает их опасность по шкале CVSS. Кроме того, система учитывает методологию оценки уровня критичности уязвимостей ФСТЭК России. В «К-Телеком» продукт работает в нескольких режимах: аудит, который проводится постоянно, а также host-discovery и пентест — в ручном режиме.

«Наши решения опираются на многолетний опыт специалистов Positive Technologies и современные технологии. Их можно гибко адаптировать и масштабировать в соответствии с особенностями компании и потенциальными рисками, способными привести к недопустимым событиям», — сказал Дмитрий Каверзин, менеджер по работе с клиентами, Positive Technologies.