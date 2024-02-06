Кибербезопасность Red Teaming Red Team анализ защищенности, тестирование на проникновение имитация, симуляция кибератак pentesting пентестинг белый хакинг белые хакеры этичный хакинг Continuous (Automated) Penetration Testing
Симуляция кибератаки (Red Teaming) позволяет оценить эффективность ИБ-службы заказчика в условиях инцидента, максимально приближенных к реальным. В частности, проверить способность сотрудников быстро обнаруживать атаки и реагировать на них.
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность
- Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей
- SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
"Количественная оценка рисков ИБ" Михаил Толчельников, Менеджер практики кибербезопасности и непрерывности бизнеса, PwC в России на CNews FORUM 2021.
|06.02.2024
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Positive Technologies заплатит белым хакерам 60 млн рублей за закладку в коде своих продуктов
Кроме того, внутренние механизмы безопасности со стороны Positive Technologies исключают любую возможность распространения условно вредоносного обновления в продукты, поставляемые клиентам компании. Белым хакерам, которым удастся выполнить один или несколько шагов до потенциальной реализации недопустимого события, будет присуждаться поощрительное вознаграждение. В частности, за преодоление
|12.12.2023
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Россияне начали вербовать «белых хакеров» за границей
Positive Technologies вербует «белых хакеров» со всего мира Positive Technologies, начиная с декабря 2023 г. распространяет
|21.06.2023
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Минцифры: стань «белым хакером»: запишись на ИТ-курс по кибербезу
уязвимости в защите и как противостоять кибератакам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Белые хакеры — это специалисты по ИТ-безопасности, которые стоят на защите интересов государс
|19.05.2023
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«Госуслуги» прошли проверку «белыми хакерами»
найденный баг составила 350 тыс. руб., минимальная — 10 тыс. руб. Всего было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности. Проект привлёк более 8,4 тыс. белых хакеров со всей страны. Средний возраст багхантеров составил 28 лет, минимальный — 17, а максимальный — 55 лет. Работа исследователей помогла улучшить систему безопасности «Госуслуг», но
|28.03.2023
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«МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз
ругроз. Спектр услуг подбирается индивидуально под заказчика и может включать инструменты пентеста, Red Teaming и Purple Teaming – услуги, практически не представленной на российском рынке кибе
|27.03.2023
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ФСБ против легализации в России «белых хакеров»
ФСБ и ФСТЭК против Легализация «белых хакеров» в России поставлена на паузу. Обсуждение соответствующего законопроекта «завис
|01.11.2022
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Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября
22–24 ноября 2022 года белые хакеры и специалисты по информационной безопасности вновь соберутся на открытой кибербитве Standoff. Уже в десятый раз инфраструктура виртуального Государства F окажется под шквалом хакер
|27.10.2022
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Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах
ифры рассказали CNews, что на первом этапе, в конце 2021 – начале 2022 гг. был проведен независимый анализ защищенности 20 ГИС самого ведомства и его подведомственных учреждений. Это связано с
|20.09.2022
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«Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами
ен в мае 2022 г. компанией Positive Technologies. Закон (не) против В настоящее время деятельность «белых хакеров» на территории России не легализована. Однако вероятность их попадания под угол
|31.03.2022
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Власти собрались обрушить на «белых» хакеров заботу и финансирование
елым» хакерам в качестве оплаты за их работу по обнаружению уязвимостей в ПО, железе или системах. «Белые» хакеры внезапно захватили внимание российских властей «Белые» или «этичные» хакеры – э
|05.10.2021
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Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»
В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализиро
|25.06.2021
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«Информзащита» обучает белых хакеров
В «Информзащите» завершилась ежегодная стажировка для белых хакеров. В марте любой желающий мог подать заявку на участие в образовательной программе по направлению пентеста, курируемой специалистами департамента противодействия киберугрозам. Прогр
|16.09.2020
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Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф»
Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф». Анализ защищенности выполнялся для пяти приложений «Тинькофф», в том числе системы дистанционного банковского облуживания, мобильных банков (для iOS, Android и Windows Phone). Эксперты Positive
|05.08.2020
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Softline запустила новую услугу «Базовый анализ защищенности инфраструктуры»
любой организации. Проверить, насколько защищена компания, можно с помощью новой услуги Softline. «Базовый анализ защищенности инфраструктуры» — это комплексный подход к оценке рисков организа
|20.05.2020
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«Ростелеком-Солар» запустил услугу по проверке реального уровня готовности компаний к целевым кибератакам
», — сказал Александр Колесов, руководитель отдела анализа защищенности «Ростелеком-Солар». Команда Red Team компании «Ростелеком-Солар» работает совместно с аналитиками центра мониторинга и ре
|27.06.2019
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«Ростелеком-Солар» провел комплексный анализ защищенности Банка «Приморье»
азал Игорь Шумко, руководитель службы ИБ департамента экономической безопасности банка "Приморье". —Комплексный анализ защищенности помог нам оценить реальный уровень информационной безопасност
|27.06.2019
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«Ростелеком-солар» провел комплексный анализ защищенности банка «Приморье»
зал Игорь Шумко, руководитель службы ИБ департамента экономической безопасности банка “Приморье”. — Комплексный анализ защищенности помог нам оценить реальный уровень информационной безопасност
|06.06.2019
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Представлена первая автоматическая платформа для проведения пентестов
енивать уровень безопасности корпоративной сети, действуя с позиции «квалифицированного злоумышленника». По заявлению разработчиков, «действия системы эквивалентны работе команды из нескольких сотен «белых хакеров». PenTera распознает и анализирует опасные уязвимости, использует современные инструменты и актуальные техники взлома, в результате выстраивая полные цепочки возможных атак. По за
|28.11.2018
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Сервис для автоматического теста на проникновение выходит на российский рынок
сло заказов на услуги по пентесту составляет около 2 000 в год и будет расти на 25%. В среднем один пентестер может за день выявить уязвимостей на 300 компьютерах, запланировать и провести 6 ва
|08.08.2005
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Сергей Земков: Волна хакинга накроет мобильный мир
е представляется одним из наиболее «интересных» на сегодняшний день. Я думаю, что в ближайшие годы мы будем наблюдать стремительное рост вредоносных программ именно в сфере мобильных устройств: волна хакинга накроет «мобильный мир». С развитием мобильных технологий все более лакомым куском для злоумышленников будет именно этот сегмент. CNews: Какие угрозы сейчас являются, по вашему мнению,
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
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|Шерстобитов Сергей 54 5
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|Сычев Артем 64 4
|Бабин Ярослав 9 4
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|Левцов Вениамин 40 4
|Кузнецов Александр 104 3
|Гадарь Дмитрий 24 3
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|Касимов Вячеслав 27 3
|Чернов Даниил 78 3
|Шадаев Максут 810 3
|Хомутов Дмитрий 21 3
|Дрюков Владимир 37 3
|Дугин Андрей 16 3
|Абасалиев Марат 9 3
|Мельникова Анастасия 302 3
|Павлов Алексей 16 3
|Баулин Валерий 34 3
|Сафонов Лука 8 3
|Наумов Евгений 33 3
|Плешков Алексей 67 3
|Галушкин Олег 178 2
|Горелкин Антон 75 2
|Дружинин Евгений 21 2
|Акулов Сергей 2 2
|Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
|Каталков Дмитрий 3 2
|Коротнев Константин 32 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1542 7
|Ведомости 747 5
|Forbes - Форбс 707 3
|BleepingComputer - Издание 270 3
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 83 2
|РС Рro 91 1
|The Verge - Издание 522 1
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
|Российская газета 259 1
|Vc.ru - Виси.ру 35 1
|Парламентская газета 16 1
|Известия ИД 550 1
|Times 602 1
|TheWrap 2 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 22 1
|Fortune 203 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
|Ars Technica 402 1
|Украинская правда 3 1
|New Scientist 1447 1
|NYT - The New York Times 1012 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 179 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5831 1
|The Register 1500 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 348 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11090 1
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