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Кибербезопасность Red Teaming Red Team анализ защищенности, тестирование на проникновение имитация, симуляция кибератак pentesting пентестинг белый хакинг белые хакеры этичный хакинг Continuous (Automated) Penetration Testing

Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing

Симуляция кибератаки (Red Teaming) позволяет оценить эффективность ИБ-службы заказчика в условиях инцидента, максимально приближенных к реальным. В частности, проверить способность сотрудников быстро обнаруживать атаки и реагировать на них. 

 

"Количественная оценка рисков ИБ"  Михаил Толчельников, Менеджер практики кибербезопасности и непрерывности бизнеса, PwC в России на CNews FORUM 2021.


06.02.2024 Positive Technologies заплатит белым хакерам 60 млн рублей за закладку в коде своих продуктов

Кроме того, внутренние механизмы безопасности со стороны Positive Technologies исключают любую возможность распространения условно вредоносного обновления в продукты, поставляемые клиентам компании. Белым хакерам, которым удастся выполнить один или несколько шагов до потенциальной реализации недопустимого события, будет присуждаться поощрительное вознаграждение. В частности, за преодоление
12.12.2023 Россияне начали вербовать «белых хакеров» за границей

Positive Technologies вербует «белых хакеров» со всего мира Positive Technologies, начиная с декабря 2023 г. распространяет

21.06.2023 Минцифры: стань «белым хакером»: запишись на ИТ-курс по кибербезу

уязвимости в защите и как противостоять кибератакам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Белые хакеры — это специалисты по ИТ-безопасности, которые стоят на защите интересов государс
19.05.2023 «Госуслуги» прошли проверку «белыми хакерами»

найденный баг составила 350 тыс. руб., минимальная — 10 тыс. руб. Всего было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности. Проект привлёк более 8,4 тыс. белых хакеров со всей страны. Средний возраст багхантеров составил 28 лет, минимальный — 17, а максимальный — 55 лет. Работа исследователей помогла улучшить систему безопасности «Госуслуг», но

28.03.2023 «МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз

ругроз. Спектр услуг подбирается индивидуально под заказчика и может включать инструменты пентеста, Red Teaming и Purple Teaming – услуги, практически не представленной на российском рынке кибе
27.03.2023 ФСБ против легализации в России «белых хакеров»

ФСБ и ФСТЭК против Легализация «белых хакеров» в России поставлена на паузу. Обсуждение соответствующего законопроекта «завис
01.11.2022 Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября

22–24 ноября 2022 года белые хакеры и специалисты по информационной безопасности вновь соберутся на открытой кибербитве Standoff. Уже в десятый раз инфраструктура виртуального Государства F окажется под шквалом хакер
27.10.2022 Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах

ифры рассказали CNews, что на первом этапе, в конце 2021 – начале 2022 гг. был проведен независимый анализ защищенности 20 ГИС самого ведомства и его подведомственных учреждений. Это связано с

20.09.2022 «Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами

ен в мае 2022 г. компанией Positive Technologies. Закон (не) против В настоящее время деятельность «белых хакеров» на территории России не легализована. Однако вероятность их попадания под угол
31.03.2022 Власти собрались обрушить на «белых» хакеров заботу и финансирование

елым» хакерам в качестве оплаты за их работу по обнаружению уязвимостей в ПО, железе или системах. «Белые» хакеры внезапно захватили внимание российских властей «Белые» или «этичные» хакеры – э
05.10.2021 Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»

В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализиро
25.06.2021 «Информзащита» обучает белых хакеров

В «Информзащите» завершилась ежегодная стажировка для белых хакеров. В марте любой желающий мог подать заявку на участие в образовательной программе по направлению пентеста, курируемой специалистами департамента противодействия киберугрозам. Прогр
16.09.2020 Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф»

Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф». Анализ защищенности выполнялся для пяти приложений «Тинькофф», в том числе системы дистанционного банковского облуживания, мобильных банков (для iOS, Android и Windows Phone). Эксперты Positive
05.08.2020 Softline запустила новую услугу «Базовый анализ защищенности инфраструктуры»

любой организации. Проверить, насколько защищена компания, можно с помощью новой услуги Softline. «Базовый анализ защищенности инфраструктуры» — это комплексный подход к оценке рисков организа
20.05.2020 «Ростелеком-Солар» запустил услугу по проверке реального уровня готовности компаний к целевым кибератакам

», — сказал Александр Колесов, руководитель отдела анализа защищенности «Ростелеком-Солар». Команда Red Team компании «Ростелеком-Солар» работает совместно с аналитиками центра мониторинга и ре
27.06.2019 «Ростелеком-Солар» провел комплексный анализ защищенности Банка «Приморье»

азал Игорь Шумко, руководитель службы ИБ департамента экономической безопасности банка "Приморье". —Комплексный анализ защищенности помог нам оценить реальный уровень информационной безопасност
27.06.2019 «Ростелеком-солар» провел комплексный анализ защищенности банка «Приморье»

зал Игорь Шумко, руководитель службы ИБ департамента экономической безопасности банка “Приморье”. — Комплексный анализ защищенности помог нам оценить реальный уровень информационной безопасност
06.06.2019 Представлена первая автоматическая платформа для проведения пентестов

енивать уровень безопасности корпоративной сети, действуя с позиции «квалифицированного злоумышленника». По заявлению разработчиков, «действия системы эквивалентны работе команды из нескольких сотен «белых хакеров». PenTera распознает и анализирует опасные уязвимости, использует современные инструменты и актуальные техники взлома, в результате выстраивая полные цепочки возможных атак. По за
28.11.2018 Сервис для автоматического теста на проникновение выходит на российский рынок

сло заказов на услуги по пентесту составляет около 2 000 в год и будет расти на 25%. В среднем один пентестер может за день выявить уязвимостей на 300 компьютерах, запланировать и провести 6 ва
08.08.2005 Сергей Земков: Волна хакинга накроет мобильный мир

е представляется одним из наиболее «интересных» на сегодняшний день. Я думаю, что в ближайшие годы мы будем наблюдать стремительное рост вредоносных программ именно в сфере мобильных устройств: волна хакинга накроет «мобильный мир». С развитием мобильных технологий все более лакомым куском для злоумышленников будет именно этот сегмент. CNews: Какие угрозы сейчас являются, по вашему мнению,


Публикаций - 396, упоминаний - 474

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 865 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 693 41
Ростелеком 10668 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4503 33
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1028 26
Информзащита 699 24
Microsoft Corporation 24017 23
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 207 22
Fortinet 359 15
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 524 15
IBM - International Business Machines Corp 9338 15
Cisco Systems 5001 14
Softline - Софтлайн 2369 12
InnoSTage - Инностейдж 75 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10685 11
InfoWatch - Инфовотч 962 10
Telegram Group 1424 10
Код Безопасности 530 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1246 10
Yandex - Яндекс 6415 10
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 234 10
Digital Security - Диджитал Секьюрити 177 9
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 106 9
Google LLC 11362 8
Broadcom - VMware 2251 8
SAP SE 5093 8
АйТи 1332 7
Deiteriy - Дейтерий 71 7
7606 7
VK - Mail.ru Group 3279 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 131 7
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 246 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3258 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 506 5
Элвис-Плюс - Элвис+ 154 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 410 5
Крок - Croc 1770 5
HP Inc. 5620 5
Intel Corporation 11884 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 752 5
Visa International 1914 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2609 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1422 5
Открытие ФК - Банк Открытие 523 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1813 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6493 5
ГПБ - Газпромбанк 1013 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1018 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1102 4
Ингосстрах СПАО 392 4
Почта России ПАО 1993 4
Газпром ПАО 1225 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 374 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2013 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 484 3
Qiwi 969 3
Транснефть 281 3
Русагро Группа Компаний 249 3
Ак Барс Банк 258 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 538 3
Приморье АКБ 7 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 122 3
Whoosh - ВУШ Холдинг 50 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 419 2
Boeing 1001 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 320 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 488 2
LinkedIn 610 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 413 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 204 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 2
Интеррос - Росбанк АКБ 587 2
JCB International 142 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 313 2
Роснефть НК - нефтяная компания 500 2
American Express - Amex 316 2
Ford Motor 166 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 198 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 174 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4220 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3380 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2903 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10371 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5064 18
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 124 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4019 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4681 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2834 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3105 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2745 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1763 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2552 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3147 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1389 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1096 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2262 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1014 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 318 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 75 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5438 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 165 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 106 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2581 2
Федеральное казначейство России 1643 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1765 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 293 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1256 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1729 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1106 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 405 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 274 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 99 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1294 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1731 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1014 2
OWASP - Open Web Application Security Project 79 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1393 6
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 541 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 643 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6178 2
Демократическая политическая партия США 110 2
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 5 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
CIS - Center for Internet Security 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Единая Россия - Политическая партия 284 1
АФТ - Ассоциация Финтех 100 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 269 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 103 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23572 344
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58494 250
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5474 155
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11721 113
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1649 97
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8948 39
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Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 529 35
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12157 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11378 32
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 1012 32
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1582 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9010 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14249 31
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6585 29
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1785 29
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 132 29
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3782 180
Microsoft Windows 14971 24
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 215 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 195 20
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 256 20
Google Android 13343 17
Apple iOS 7313 14
Linux OS 9025 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4574 12
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 46 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 175 9
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 37 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 878 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1179 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 82 8
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 73 8
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 99 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 119 8
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED SOC 66 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 81 7
ВГТРК - Смотрим 573 7
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 59 6
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 17 6
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 24 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 95 6
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 33 6
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 40 6
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 32 6
OpenAI ChatGPT 195 6
Depositphotos - фотобанк 423 5
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 59 5
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 23 5
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 34 5
Apple - App Store 2760 5
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 109 5
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 48 5
FreePik 524 5
Google Play - Google Store - Android Market 3143 5
NGR Softlab - Dataplan 24 4
WhatsApp Messenger 977 4
Волошин Евгений 60 10
Колесов Александр 32 8
Янкин Андрей 31 8
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Сердюк Виктор 37 5
Гордейчик Сергей 23 5
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Медведовский Илья 33 4
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Бабин Ярослав 9 4
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Juniper Research 513 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 705 5
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PVHS - Palos Verdes High School 3 2
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МЭИ - Московский энергетический институт 107 2
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 57 1
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ТГУ - Томский государственный университет 148 1
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TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
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