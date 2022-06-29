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Кибербезопасность Управление рисками кибербезопасности Риск-менеджмент Risk Management

Кибербезопасность - Управление рисками кибербезопасности - Риск-менеджмент - Risk Management


29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке

анные вручную, полагаясь на свой профессиональный опыт. Аналитические исследования, публикации, информацию от компаний аналогичного профиля и масштаба также проще учитывать в рамках мнения эксперта. «Управление рисками — это, по сути, аналитика данных смежных процессов» CNews: Как можно усовершенствовать процессы управления киберрисками для соответствия требованиям законодательства в финанс
14.02.2017 Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс»

ий заказчика», — заявил Антон Лазебный, директор бизнес-направления «Технологии финансовых рынков и управление рисками» компании «Неофлекс». «При помощи специалистов “Неофлекс” мы не только усп
09.12.2016 Сбербанк завершил программу по автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках

Сбербанк объявил о завершении реализации общебанковской программы «Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках» (АСУР ФР). Программа включала более десятка проектов, в результате которых было создано 9 ИТ-систем для управления рисками на финансовых рынках,
16.10.2014 Путь к Basel III: банки готовятся совершенствовать риск-менеджмент

лем», – отмечает Сергей Ивлиев, заместитель генерального директора по научным исследованиям компании «Прогноз». Переход без риска Важнейший компонент политики обеспечения устойчивого развития банка – риск-менеджмент. Согласно Basel III, применение базового и продвинутого подходов, основанных на внутренних рейтингах (ПВР), требует от банков значительного совершенствования методов и систем уп
31.07.2014 Рензо Траверсини - Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения

ребований ЦБ. И они запустили их на технологиях SAS. Для больших финансовых учреждений инвестиции в риск-менеджмент интересны как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Например, Сб
25.04.2014 Эксперты рассказали про управление рисками с помощью систем e-Procurement

31.03.2014 Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие

CNews: На ваш взгляд, на каком уровне развития находится риск-менеджмент в отечественных банках? Можно ли сравнить ситуацию с западными банками, а так
27.06.2013 Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень ИБ

рсов, так и с представителями служб информационной безопасности (ИБ). Сюда также входят задачи контроля доступа к информационным системам. Один из наиболее актуальных трендов в сегменте IAM сегодня – управление рисками доступа. Этот вопрос мы в числе прочего планируем рассмотреть в рамках масштабного мероприятия, включающего в себя турнир среди сильнейших white-hat-хакеров страны, а также к
13.03.2012 «Астерос Консалтинг» оптимизировал управление рисками в «МегаФоне» на базе SAP

е». Ожидается, что решение на базе SAP BusinessObjects Process Control позволит снизить издержки на управление рисками и сократить трудозатраты на внутренний контроль. Как отмечается, система в
16.09.2009 В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит»

о на более полное удовлетворение запросов клиентов, говорится в сообщении компании. Новая практика «Управление рисками и внутренний аудит» создана в рамках Департамента управленческого консалти
16.11.2007 Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками

cle Fusion GRC Intelligence выполняет функции концентратора данных о рисках, помогая организациям преодолевать трудности, связанные с фрагментированностью информации, и поддерживать скоординированное управление рисками. Решение Oracle Fusion GRC Intelligence включает готовые к использованию информационные панели для инспекторов, аудиторов и владельцев бизнес-процессов, а также сотни показат
23.01.2007 «Альянс Банк» оптимизировал риск-менеджмент

собной решать организационные, методологические и информационные задачи. Важно отметить, что решение на основе продуктов «Контур» должно обеспечить построение в банке информационной части комплексной системы управления рисками в соответствии с международными стандартами Basel II. Причем такая система пока не имеет аналогов в Казахстане. На первом этапе проекта представителями компании «РЭА

24.11.2006 В России прошла первая конференция по управлению рисками в телекоме

20 - 21 ноября 2006 года в отеле «Золотое кольцо» состоялась конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях», организованная компанией ISG и Междунар
16.11.2006 20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"

20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
16.11.2006 20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"

20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
15.11.2006 20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"

20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
04.07.2002 В России только начинают учиться управлению рисками в проекте

ие управлению рисками в страховом и банковском бизнесе, однако, в области управления проектами, где управление рисками является фундаментом эффективного исполнения проектов, понимание важности

26.02.2001 28 февраля состоится семинар "Управление рисками и третейский суд для решения правовых проблем Интернета: от теории к практике"

28 февраля состоится научно-практический семинар "Управление рисками и третейский суд для решения правовых проблем Интернета: от теории к практике". Целью семинара является обсуждение правовых препятствий и проблем, мешающих развитию профессио

Публикаций - 483, упоминаний - 534

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Oracle Corporation 6464 50
SAP SE 5066 47
IBM - International Business Machines Corp 9308 47
Microsoft Corporation 23940 32
SAS Institute 931 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7573 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10412 17
Google LLC 11300 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8341 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10574 15
7508 15
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 14
Diasoft - Диасофт 669 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1401 12
Neoflex - Неофлекс 193 12
Крок - Croc 1759 12
PM Expert 113 11
Цифра ГК 2241 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 504 11
Прогноз 1566 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1005 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 347 10
Oracle - Sun Microsystems 2209 9
Softline - Софтлайн 2307 9
Yandex - Яндекс 6313 9
Cisco Systems 4975 9
Dell EMC 4962 9
HP Inc. 5605 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4444 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1982 9
Accenture plc 661 8
Ситроникс - Sitronics 1159 8
АйТи 1327 8
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 129 8
SAP CIS - САП СНГ 841 8
ФОРС - Центр разработки 595 8
Ростелеком - Связьинвест 1705 7
Информзащита 693 7
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 666 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6365 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2579 31
ГПБ - Газпромбанк 1002 14
Альфа-Банк 1645 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 452 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 12
ВТБ - ВТБ24 661 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 986 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1985 10
Почта России ПАО 1979 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 10
Интеррос - Росбанк АКБ 574 10
Открытие ФК - Бинбанк 193 9
Открытие ФК - Банк Открытие 523 9
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 211 9
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 8
РЖД - Российские железные дороги 1748 8
Газпром ПАО 1209 8
FICO 48 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 907 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 7
Citi - Citibank - Ситибанк 316 6
Visa International 1907 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 271 6
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 193 6
Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 106 6
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 66 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 474 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 6
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 6
РОСНО СК - Страховая компания 196 5
Русский стандарт Банк 393 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 416 5
МКБ - Московский кредитный банк 510 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 5
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 126 5
Сургутнефтегаз - СНГ 255 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1372 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4087 61
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3270 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10140 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2670 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5384 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2872 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 858 12
Федеральное казначейство России 1634 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2617 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4634 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2190 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5025 7
Президент Российской Федерации 3956 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1733 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1722 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2570 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 4
Судебная власть - Judicial power 2192 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2517 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 700 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 259 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 292 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 167 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1703 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 2
Верховный суд Российской Федерации 690 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3382 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 120 2
Роскачество - Российская система качества 32 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 187 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 5
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 5
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 4
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 173 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 78 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 265 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
IACCM - International Association for Contract & Commercial Management - Международная ассоциация по управлению контрактами и коммерческой деятельностью 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
GARP - Global Association of Risk Professionals - Международная ассоциация специалистов по управлению рисками 1 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 8 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 37 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 102 1
АФТ - Ассоциация Финтех 88 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2637 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57407 224
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1571 26
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4374 26
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11612 26
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3699 28
Microsoft Office 3563 18
Microsoft Windows 2000 8661 10
Microsoft Windows 14894 10
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 211 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 833 9
Microsoft Office Excel 1120 9
Google Android 13234 8
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 8
Apple iPhone 6 4862 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 7
Apache Hadoop 395 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 7
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 108 6
ВГТРК - Смотрим 564 6
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 6
Apple iOS 7235 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 5
Oracle СУБД 604 5
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 5
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 176 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4503 5
Microsoft Azure 1355 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 204 5
Linux OS 8900 4
Microsoft SQL Server 1515 4
Oracle PeopleSoft 418 4
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 4
Software AG - ARIS Platform 176 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 69 4
Microsoft SharePoint Server 693 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 839 4
WhatsApp Messenger 967 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 541 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 497 4
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 296 4
Microsoft Office 365 890 3
Microsoft Teams - MS Teams 450 3
Кирьянова Александра 105 6
Орловский Виктор 351 6
Лазебный Антон 10 6
Кулик Вадим 161 6
Храбров Валерий 26 6
Кутузов Александр 39 5
Путин Владимир 2894 5
Викулин Александр 17 5
Окулесский Василий 25 5
Натрусов Артем 246 4
Попова Мария 140 4
Конусов Андрей 86 4
Висящев Андрей 64 4
Дрейгер Павел 30 4
Широких Алексей 71 3
Гольдберг Юлий 23 3
Крухмалева Яна 4 3
Солдатенков Сергей 160 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Казак Максим 162 3
Райгородский Андрей 22 3
Катрич Алексей 42 3
Плешков Алексей 67 3
Федечкин Эдуард 41 3
Калинин Денис 70 3
Потапова Екатерина 13 3
Русанов Сергей 48 3
Скудин Владимир 7 3
Мерзляков Антон 16 3
Сотин Денис 189 3
Бурнаев Евгений 11 3
Серебряникова Анна 65 3
Вермишян Геворк 62 3
Наумов Даниил 8 3
Саркисов Тигран 26 3
Зеленков Юрий 29 3
Андреев Максим 36 3
Бажин Андрей 12 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 3
Панкратов Валерий 33 3
Россия - РФ - Российская федерация 130319 313
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40042 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50691 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13586 61
Европа 21266 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15853 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13792 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13077 20
Европа Восточная 3016 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15804 18
Казахстан - Республика 5188 17
Украина 7409 16
Индия - Bharat 5207 16
Германия - Федеративная Республика 12334 14
Япония 13071 11
Африка - Африканский регион 3351 11
Америка Северная 3127 9
Азия - Азиатский регион 5222 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1364 8
Великобритания - Лондон 2364 8
Нидерланды 3379 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1749 8
Бразилия - Федеративная Республика 2273 8
Беларусь - Белоруссия 4908 8
Франция - Французская Республика 7659 8
Ближний Восток 2817 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6695 7
Земля - планета Солнечной системы 10071 7
Израиль 2658 7
Швеция - Королевство 3568 6
Латвия - Латвийская Республика 806 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3464 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1674 5
Канада 4764 5
Турция - Турецкая республика 2179 5
Америка Латинская 1744 5
Чехия - Чешская Республика 1286 5
Швейцария - Цюрих 263 5
Южная Корея - Республика 6405 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44288 269
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46409 112
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25743 70
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4940 53
Страхование - Страховое дело - Insurance 5316 48
Аудит - аудиторский услуги 2279 48
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9937 40
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2354 36
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5187 35
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2679 34
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2876 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16386 31
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5494 29
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2665 29
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2182 21
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5412 20
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5674 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6890 17
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11066 13
TAdviser - Центр выбора технологий 345 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1496 3
Fortune 203 2
Ведомости 714 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 2
Из рук в руки - irr.ru 63 2
Computer Weekly 373 2
Sputnik 57 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Будущее России. Национальные проекты 20 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
CNews TV 747 1
InformationWeek 241 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
The Economist 44 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2679 1
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
Nature 801 1
Securelist 17 1
IDG - International Data Group 99 1
PC Magazine - PCMag 83 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 588 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 881 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 302 1
Bloomberg 1169 1
Forbes - Форбс 690 1
Прайм - Агентство экономической информации 868 1
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Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 2
Fortune Global 1000 50 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 62 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
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CNews Инновация года - награда 107 2
Frost & Sullivan 199 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 2
Markets&Markets Research 107 2
Research and Markets 23 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Datamonitor 83 1
In-Stat 115 1
Wainhouse Research 40 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
Fortune Global 500 284 1
EcoVadis 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS 11 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
Forrester Consulting 26 1
Security Compute Rating 5 1
ARC Advisory Group 20 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 34 1
Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 475 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 792 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 682 7
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 59 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 521 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 741 3
РАН - Российская академия наук 1741 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 263 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 3
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 13 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 64 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 6 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 38 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 17 1
BCI - Business Continuity Institute - Институт непрерывности бизнеса 3 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 19 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 11 1
МЦРПО - Московский центр развития профессионального образования 2 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 171 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 36 1
МЭИ - Московский энергетический институт 102 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 54 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 185 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2216 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1872 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 992 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 10
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 5
Oracle AppsForum 23 3
CNews AWARDS - награда 449 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 42 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1140 2
Oracle TechForum 25 2
SAP Digital Exchange 2 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Infosecurity - выставка 63 2
CNews FORUM Кейсы 166 2
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
День знаний - 1 сентября 31 1
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 1
День молодёжи - 27 июня 714 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 1
Docflow 146 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
SAP World Tour 2 1
Земля из космоса 50 1
Национальная банковская премия 2 1
Global Finance World's Best Digital Bank Awards 1 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 10 1
Международный женский день - 8 марта 286 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 252 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
SAP Quality Awards 6 1
Fortinet Security Day 9 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 19 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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