Кибербезопасность Управление рисками кибербезопасности Риск-менеджмент Risk Management
|29.06.2022
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Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке
анные вручную, полагаясь на свой профессиональный опыт. Аналитические исследования, публикации, информацию от компаний аналогичного профиля и масштаба также проще учитывать в рамках мнения эксперта. «Управление рисками — это, по сути, аналитика данных смежных процессов» CNews: Как можно усовершенствовать процессы управления киберрисками для соответствия требованиям законодательства в финанс
|14.02.2017
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Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс»
ий заказчика», — заявил Антон Лазебный, директор бизнес-направления «Технологии финансовых рынков и управление рисками» компании «Неофлекс». «При помощи специалистов “Неофлекс” мы не только усп
|09.12.2016
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Сбербанк завершил программу по автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках
Сбербанк объявил о завершении реализации общебанковской программы «Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках» (АСУР ФР). Программа включала более десятка проектов, в результате которых было создано 9 ИТ-систем для управления рисками на финансовых рынках,
|16.10.2014
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Путь к Basel III: банки готовятся совершенствовать риск-менеджмент
лем», – отмечает Сергей Ивлиев, заместитель генерального директора по научным исследованиям компании «Прогноз». Переход без риска Важнейший компонент политики обеспечения устойчивого развития банка – риск-менеджмент. Согласно Basel III, применение базового и продвинутого подходов, основанных на внутренних рейтингах (ПВР), требует от банков значительного совершенствования методов и систем уп
|31.07.2014
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Рензо Траверсини - Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения
ребований ЦБ. И они запустили их на технологиях SAS. Для больших финансовых учреждений инвестиции в риск-менеджмент интересны как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Например, Сб
|25.04.2014
|Эксперты рассказали про управление рисками с помощью систем e-Procurement
|31.03.2014
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Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие
CNews: На ваш взгляд, на каком уровне развития находится риск-менеджмент в отечественных банках? Можно ли сравнить ситуацию с западными банками, а так
|27.06.2013
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Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень
ИБ
рсов, так и с представителями служб информационной безопасности (ИБ). Сюда также входят задачи контроля доступа к информационным системам. Один из наиболее актуальных трендов в сегменте IAM сегодня – управление рисками доступа. Этот вопрос мы в числе прочего планируем рассмотреть в рамках масштабного мероприятия, включающего в себя турнир среди сильнейших white-hat-хакеров страны, а также к
|13.03.2012
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«Астерос Консалтинг» оптимизировал управление рисками в «МегаФоне» на базе SAP
е». Ожидается, что решение на базе SAP BusinessObjects Process Control позволит снизить издержки на управление рисками и сократить трудозатраты на внутренний контроль. Как отмечается, система в
|16.09.2009
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В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит»
о на более полное удовлетворение запросов клиентов, говорится в сообщении компании. Новая практика «Управление рисками и внутренний аудит» создана в рамках Департамента управленческого консалти
|16.11.2007
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Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками
cle Fusion GRC Intelligence выполняет функции концентратора данных о рисках, помогая организациям преодолевать трудности, связанные с фрагментированностью информации, и поддерживать скоординированное управление рисками. Решение Oracle Fusion GRC Intelligence включает готовые к использованию информационные панели для инспекторов, аудиторов и владельцев бизнес-процессов, а также сотни показат
|23.01.2007
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«Альянс Банк» оптимизировал риск-менеджмент
собной решать организационные, методологические и информационные задачи. Важно отметить, что решение на основе продуктов «Контур» должно обеспечить построение в банке информационной части комплексной системы управления рисками в соответствии с международными стандартами Basel II. Причем такая система пока не имеет аналогов в Казахстане. На первом этапе проекта представителями компании «РЭА
|24.11.2006
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В России прошла первая конференция по управлению рисками в телекоме
20 - 21 ноября 2006 года в отеле «Золотое кольцо» состоялась конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях», организованная компанией ISG и Междунар
|16.11.2006
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20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"
20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
|16.11.2006
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20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"
20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
|15.11.2006
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20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"
20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
|04.07.2002
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В России только начинают учиться управлению рисками в проекте
ие управлению рисками в страховом и банковском бизнесе, однако, в области управления проектами, где управление рисками является фундаментом эффективного исполнения проектов, понимание важности
|26.02.2001
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28 февраля состоится семинар "Управление рисками и третейский суд для решения правовых проблем Интернета: от теории к практике"
28 февраля состоится научно-практический семинар "Управление рисками и третейский суд для решения правовых проблем Интернета: от теории к практике". Целью семинара является обсуждение правовых препятствий и проблем, мешающих развитию профессио
Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Кирьянова Александра 105 6
|Орловский Виктор 351 6
|Лазебный Антон 10 6
|Кулик Вадим 161 6
|Храбров Валерий 26 6
|Кутузов Александр 39 5
|Путин Владимир 2894 5
|Викулин Александр 17 5
|Окулесский Василий 25 5
|Натрусов Артем 246 4
|Попова Мария 140 4
|Конусов Андрей 86 4
|Висящев Андрей 64 4
|Дрейгер Павел 30 4
|Широких Алексей 71 3
|Гольдберг Юлий 23 3
|Крухмалева Яна 4 3
|Солдатенков Сергей 160 3
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Казак Максим 162 3
|Райгородский Андрей 22 3
|Катрич Алексей 42 3
|Плешков Алексей 67 3
|Федечкин Эдуард 41 3
|Калинин Денис 70 3
|Потапова Екатерина 13 3
|Русанов Сергей 48 3
|Скудин Владимир 7 3
|Мерзляков Антон 16 3
|Сотин Денис 189 3
|Бурнаев Евгений 11 3
|Серебряникова Анна 65 3
|Вермишян Геворк 62 3
|Наумов Даниил 8 3
|Саркисов Тигран 26 3
|Зеленков Юрий 29 3
|Андреев Максим 36 3
|Бажин Андрей 12 3
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 3
|Панкратов Валерий 33 3
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