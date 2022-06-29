Кибербезопасность Управление рисками кибербезопасности Риск-менеджмент Risk Management

Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке анные вручную, полагаясь на свой профессиональный опыт. Аналитические исследования, публикации, информацию от компаний аналогичного профиля и масштаба также проще учитывать в рамках мнения эксперта. «Управление рисками — это, по сути, аналитика данных смежных процессов» CNews: Как можно усовершенствовать процессы управления киберрисками для соответствия требованиям законодательства в финанс

Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс» ий заказчика», — заявил Антон Лазебный, директор бизнес-направления «Технологии финансовых рынков и управление рисками» компании «Неофлекс». «При помощи специалистов “Неофлекс” мы не только усп

Сбербанк завершил программу по автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках Сбербанк объявил о завершении реализации общебанковской программы «Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках» (АСУР ФР). Программа включала более десятка проектов, в результате которых было создано 9 ИТ-систем для управления рисками на финансовых рынках,

Путь к Basel III: банки готовятся совершенствовать риск-менеджмент лем», – отмечает Сергей Ивлиев, заместитель генерального директора по научным исследованиям компании «Прогноз». Переход без риска Важнейший компонент политики обеспечения устойчивого развития банка – риск-менеджмент. Согласно Basel III, применение базового и продвинутого подходов, основанных на внутренних рейтингах (ПВР), требует от банков значительного совершенствования методов и систем уп

Рензо Траверсини - Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения ребований ЦБ. И они запустили их на технологиях SAS. Для больших финансовых учреждений инвестиции в риск-менеджмент интересны как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Например, Сб

Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие CNews: На ваш взгляд, на каком уровне развития находится риск-менеджмент в отечественных банках? Можно ли сравнить ситуацию с западными банками, а так

Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень ИБ рсов, так и с представителями служб информационной безопасности (ИБ). Сюда также входят задачи контроля доступа к информационным системам. Один из наиболее актуальных трендов в сегменте IAM сегодня – управление рисками доступа. Этот вопрос мы в числе прочего планируем рассмотреть в рамках масштабного мероприятия, включающего в себя турнир среди сильнейших white-hat-хакеров страны, а также к

«Астерос Консалтинг» оптимизировал управление рисками в «МегаФоне» на базе SAP е». Ожидается, что решение на базе SAP BusinessObjects Process Control позволит снизить издержки на управление рисками и сократить трудозатраты на внутренний контроль. Как отмечается, система в

В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит» о на более полное удовлетворение запросов клиентов, говорится в сообщении компании. Новая практика «Управление рисками и внутренний аудит» создана в рамках Департамента управленческого консалти

Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками cle Fusion GRC Intelligence выполняет функции концентратора данных о рисках, помогая организациям преодолевать трудности, связанные с фрагментированностью информации, и поддерживать скоординированное управление рисками. Решение Oracle Fusion GRC Intelligence включает готовые к использованию информационные панели для инспекторов, аудиторов и владельцев бизнес-процессов, а также сотни показат

«Альянс Банк» оптимизировал риск-менеджмент собной решать организационные, методологические и информационные задачи. Важно отметить, что решение на основе продуктов «Контур» должно обеспечить построение в банке информационной части комплексной системы управления рисками в соответствии с международными стандартами Basel II. Причем такая система пока не имеет аналогов в Казахстане. На первом этапе проекта представителями компании «РЭА

В России прошла первая конференция по управлению рисками в телекоме 20 - 21 ноября 2006 года в отеле «Золотое кольцо» состоялась конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях», организованная компанией ISG и Междунар

20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях" 20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини

20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях" 20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини

20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях" 20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини

В России только начинают учиться управлению рисками в проекте ие управлению рисками в страховом и банковском бизнесе, однако, в области управления проектами, где управление рисками является фундаментом эффективного исполнения проектов, понимание важности