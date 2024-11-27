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Генбанк внедряет систему на базе RCPM-платформы «Контур»

С декабря 2024 г. Генбанк вводит в промышленную эксплуатацию передовую систему автоматизированной подготовки управленческой отчетности и расчета трансфертной стоимости ресурсов. Проект, который является важным шагом в развитии Генбанка, реализован в сотрудничестве с отечественной компанией «Интерсофт Лаб» на RCPM-платформе «Контур».

«Внедрение этой системы станет еще одним важным шагом на пути к созданию более качественного и прозрачного банковского сервиса для наших клиентов. Новая система управленческого учета – это важный шаг к более глубокому пониманию нашего бизнеса и потребностей клиентов. Мы нацелены на развитие продуктовой линейки для малого и среднего бизнеса», – сказала председатель правления Генбанка Елена Блинова.

Генбанк продолжает работать над улучшением качества обслуживания клиентов и повышением прозрачности внутренних процессов.

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Цифровизация

«С запуском нового проекта мы уверены, что сможем еще более эффективно управлять нашими ресурсами и предоставлять клиентам лучшие решения», – отметила председатель правления Генбанка.

По информации компании «Интерсофт Лаб», в результате выполнения проекта достигнута оперативность процессов подготовки и необходимая аналитическая детализация основных управленческих отчетов по статьям, валютам, подразделениям и банковским продуктам, налажены процессы расчета трансфертной стоимости ресурсов.

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