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McAfee рекомендует предприятиям использовать технологию XDR

Безопасность Техническая защита
, Текст: Владимир Бахур

В McAfee рассказали о XDR и почему предприятиям рекомендуется использовать эту технологию.

Судя по тенденциям в сфере информационной безопасности, можно сказать, что потребность предприятий в защите от киберугроз не снизится никогда — наоборот, она будет только расти. Чтобы такая модернизация стала возможной, необходимо пересмотреть общее представление о SOC.

Современный Центр мониторинга информационной безопасности можно сравнить с мозгом, который управляет безопасностью всей организации. Как мозг ведет постоянный обмен информацией посредством нейронных связей, обеспечивая функционирование всего организма, так же и SOC выступает в роли централизованной системы, требующей согласованной работы людей, процессов и технологий. К сожалению, реальность такова, что аналитики и персонал SOC не всегда могут действовать подобным образом. Согласно отчету SANS Cyber Threat Intelligence за 2021 год, опрошенные указали несколько причин, препятствующих обеспечению комплексной информационной безопасности организации, среди них: нехватка квалифицированного персонала, времени, финансирования, поддержки со стороны руководства, технических возможностей и т.д.

Технология, которая способна обеспечить такую синхронизацию процессов, а также модернизировать систему безопасности предприятия путем усовершенствования функционала SOC, уже создана, это — Extended Detection and Response (Расширенное обнаружение и реагирование, XDR). Она объединяет в себе функции предотвращения, обнаружения, анализа и реагирования, при этом все ее компоненты работают как единое целое. Подумайте об этом так: работа XDR подобна непрерывному функционированию мозга, где каждый элемент необходим для достижения общей цели — стабильной кибербезопасности всей организации.  

В человеческом мозге около 100 триллионов нейронных связей, которые позволяют направлять и синхронизировать движения. Так, например, мы можем идти и одновременно жевать жвачку без каких-либо усилий. Но при нарушении работы даже одной из этих связей можно потерять равновесие и упасть.  

Точно также многие организации «спотыкаются» о неизвестные проблемы и теряют способность поддерживать должный уровень безопасности, чтобы не «упасть». По данным компании Ernst & Young  59% организаций столкнулись с подобными проблемами за последние 12 месяцев, и только 26% опрошенных заявили, что SOC идентифицировал инцидент. Данная статистика указывает, что настало время использовать технологию XDR и научиться извлекать выгоду из проактивного подхода.  

Организации по-прежнему уязвимы перед злоумышленниками, которые пытаются воспользоваться незащищенностью удаленного доступа, действуя все изощреннее и быстрее. Здесь XDR особенно отличается от других технологий – она предоставляет ценную оперативную информацию и в равной мере функционирует по всем векторам управления с помощью мониторинга, позволяющего предотвратить инцидент.

Что касается анализа, то объем данных может в короткие сроки стать настолько огромным, что возникает риск пропустить серьезные угрозы или атаки злоумышленников в ходе ручных или изолированных процессов.

В этом и заключается преимущество MVISION Insights на базе MVISION XDR. Решение McAfee позволяет прогнозировать и приоритизировать целевые атаки исходя из географических и отраслевых показателей их распространения, а также соотносить их с вашей локальной средой и оценивать их опасность. Такая ситуативная информированность и анализ позволят командам SOC принять меры до возникновения угроз. Кроме того, поскольку число рабочих станций будет только расти, MVISION XDR можно подключить к платформе McAfee для конечных устройств (EPP) и повысить эффективность защиты за счет таких средств, как антивирус, шифрование, технологий предотвращения потери данных и других.

Подумайте о потерях, которые можно понести без этого важного решения и среды MVISION Insights. Судя по отраслям, которые столкнулись с серьезными кибератаками, последствия могут быть катастрофическими.

Например, медицина сейчас сталкивается с трудностями в информационной безопасности — растет количество пациентов и увеличивается объем данных, поэтому необходимо внимательно следить за обращением с такими данными, а также за тем, кто имеет к ним доступ. Мед. услуги активно переходят в онлайн, поэтому все больше внимания необходимо уделять существующим киберугрозам.

Эффективность можно повысить, если освободить персонал подразделений кибербезопасности от операций, которые ранее выполнялись вручную, автоматизировав их. И сейчас для этого самое подходящее время, так как согласно отчету (ISC)² 65% организаций уже сообщают о нехватке персонала, занятого информационной безопасностью. 

Согласно отчету IBM, учитывая дефицит персонала и квалифицированных специалистов, среднее время обнаружения и устранения утечки данных составляет 280 дней.  Рассматривая SOC как мозг кибербезопасности организации, становится понятно, что за 280 дней аномалия может нанести огромный ущерб, если не будет обнаружена и устранена своевременно.  

Для SOC, чем дольше атака остается не обнаруженной, тем больший объем информации становится уязвимым, и тем значительнее становится утечка данных, что приводит не только к дестабилизации компании, но и к финансовым потерям.

XDR — это будущее центров мониторинга информационной безопасности. Мы знаем, что комплексная визуализация и контроль всей инфраструктуры ведут к повышению ситуационной осведомленности SOC, что ускоряет восстановление системы после кибератак. Улучшенный целостный мониторинг, который обеспечивает XDR по всем векторам, начиная с конечных точек и заканчивая сетью и облаком, помогает устранять ошибки и блокировать отдельные атаки во всей ИТ-сети организации.  

Анализ, который проводит ИИ, дает аналитикам возможность автоматического обмена данными и информацией для более быстрого перехода от подтверждения угроз к принятию соответствующего решения. Это позволит организациям решить проблему дефицита не только персонала подразделений кибербезопасности, но и квалифицированных специалистов. Согласно вышеуказанному исследованию (ISC)² 36% опрошенных назвали нехватку квалифицированного или опытного персонала основной проблемой кибербезопасности.  

Понимая значимость данных и информации, можно с уверенностью сказать, что злоумышленники никогда не прекратят попыток похитить данные предприятий – знание влечет за собой большую ответственность. Предприятия продолжат сталкиваться с растущим количеством угроз на фоне сокращения числа талантливых и квалифицированных специалистов, как и увеличения количества поставщиков и перенасыщения рынка.  



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