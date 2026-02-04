Разделы

Хренков Александр


СОБЫТИЯ


04.02.2026 МТС внедрила комплексную систему цифрового управления в жилом квартале «Зеленая река» в Омске 1
30.10.2008 «ТехноСерв А/С» назначил нового директора департамента по работе с финансовыми организациями 1
08.02.2008 «ТехноСерв А/С» защитил ВТБ от спама 1
05.11.2003 В Sputnik Labs новый директор по развитию бизнеса 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Хренков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
Barracuda Networks 20 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 684 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 915 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Аверс-Трейдинг 1 1
ПСБ - Промсвязьбанк 910 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3022 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5683 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7652 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 1
Barracuda Networks - Spam Firewall 8 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Свешников Дмитрий 1 1
Кузнецов Андрей 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

