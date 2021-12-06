Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет E-commerce Техника
|

Tele2 начала продавать гигабайты и SMS на Ozon

Tele2, российский оператор мобильной связи, начал продавать пакеты гигабайтов и SMS на Ozon. Теперь клиенты компании могут докупить интернет-трафик и сообщения на маркетплейсе.

Tele2 вновь вышла за рамки телекома и сосредоточилась на поддержке интересов и образа жизни клиентов. В сотрудничестве с маркетплейсом оператор делает фокус на создании уникальных предложений.

Ozon стал первой онлайн-платформой, внедрившей возможность покупать гигабайты и SMS как отдельную услугу. Абоненты Tele2 могут приобрести пакеты мобильного интернета объемом от 1 ГБ до 1 ТБ, а также SMS-пакеты – от 50 до 1 тыс. сообщений. При этом клиенты маркетплейса значительно экономят: 500 ГБ интернет-трафика на Ozon стоят 500 руб., 1 ТБ – 1 тыс. руб., пакет из 50 SMS – 20 руб. Срок действия интернет-пакетов составляет 30 или 90 дней, в зависимости от их объема, SMS-пакетов – 30 дней. Чтобы купить дополнительный трафик, клиенту нужно зайти на сайт или в приложение Ozon, набрать в поиске «Пакет Tele2», выбрать нужный объем услуг и оплатить покупку. После этого ему придет промокод для активации в личном кабинете (через пункт меню «Промокоды» в «Настройках»).

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Покупатели уже привыкли к тому, что в ассортименте маркетплейсов есть предложения от операторов связи: на площадке можно приобрести SIM-карту и подключить новый тариф. Мы решили пойти дальше и первыми на рынке предложили клиентам маркетплейса гигабайты и SMS. Мы рады развивать сотрудничество с Ozon. Я уверен, что новое предложение будет востребовано у клиентов и сделает онлайн-шопинг еще удобнее – покупка гигабайтов и SMS станет таким же привычным действием, как заказ новой книги или одежды».

Сергей Петушков, директор проекта «Услуги Ozon», отметил: «Мы рады стать первым маркетплейсом, на котором среди миллионов товаров теперь доступны для покупки гигабайты и SMS-сообщения мобильного оператора. Благодаря совместному проекту Ozon сможет закрыть потребность наших покупателей в непрерывной мобильной связи. Абонентам Tele2 теперь станет удобно совмещать онлайн-покупки с пополнением баланса мобильного счета».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо»

У молодого безработного россиянина грабители отобрали 350 миллионов в криптовалюте

Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет

Япония и Индия готовятся выпустить государственные криптовалюты

Главный секрет современного интернета под угрозой раскрытия. Личность создателя биткоина будет разоблачена принудительно

После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021