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Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино

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Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам новые возможности в рамках экосистемы услуг и пополняет линейку сервисов. Теперь клиенты оператора могут обменять неизрасходованные минуты на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. «Стоимость» кино в минутах равна его продолжительности.

Клиенты Tele2 абсолютно свободны в управлении остатками пакетов: они могут пользоваться ими бессрочно, делиться с другими абонентами по всей России или продавать на «Маркете Tele2». Теперь минуты легко обменять на фильмы онлайн-кинотеатра Wink. Клиенты могут использовать любые доступные им минуты: из основного пакета на тарифе, из перенесенных остатков или приобретенных на площадке «Маркет Tele2».

Для просмотра необходимо в личном кабинете Tele2 перейти в раздел «Обмен минут на кино», сделать выбор на киновитрине, где представлено более 4 тыс. фильмов, и подтвердить обмен. «Стоимость» фильма в минутах приравнивается к его длительности. Например, при выборе кинохита Гая Ричи «Джентльмены» продолжительностью 1 час 53 минуты у абонента из пакета спишется 113 минут.

После обмена фильм будет доступен для просмотра абоненту в разделе «Моя коллекция» в течение 30 дней или 48 часов в зависимости от выбранного кино. Посмотреть его в видеосервисе Wink можно на любом устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке или Smart TV.

Обменять минуты на фильмы можно на открытых тарифах линейки «Мой Tele2», а также «Везде онлайн» (доступен в ряде регионов), «Везде онлайн+» (Санкт-Петербург), «Премиум», «Игровой» и «Безлимит». Клиент может воспользоваться сервисом при наличии внесенной абонентской платы за тариф.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Наши исследования показали, что именно посещение стриминговых платформ оказалось самым популярным досугом абонентов Tele2 на самоизоляции: онлайн-кинотеатры обошли по доле пользователей образовательные сервисы и библиотеки. Кино стало своего рода антидепрессантом для клиентов в тревожное время пандемии. Мы развиваем экосистему Tele2 и предлагаем абонентам использовать базовые услуги для доступа к нетелеком-сервисам. В прошлом году Tele2 запустила кинотариф с встроенным доступом к онлайн-кинотеатру Wink, теперь мы предлагаем пользователям пакетных тарифов смотреть кино без дополнительной оплаты. Наши абоненты сами выбирают, на что потратить минуты в рамках пакета – на разговоры или лучшие новинки киносервиса. Tele2 подтверждает репутацию трендсеттера в отрасли: обмен минут на нетелеком-сервисы – такого на рынке еще не было».

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