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«Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH

ГК «Корус консалтинг» завершила ролл-аут ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012 в российском дочернем предприятии австрийской компании Fischer Sports GmbH. Переход в единый логистический и финансовый контур ускорил взаимодействие с головным офисом в Австрии, обеспечил прозрачное управление бизнесом и улучшил процессы товародвижения.

Управление территориально разрозненными филиалами на разных континентах требовало от австрийского концерна Fisсher эффективного планирования и контроля бизнес-процессов. Компанией было принято решение о создании единой цифровой среды на базе ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012. В качестве партнера ролл-аута в России выбрана компания «Корус консалтинг». Результатом проекта стало совместное внедрение ИТ-решения, которое одновременно учитывает локальные бизнес-процессы подразделения и корпоративные стандарты концерна.

Одной из ключевых задач проекта была оптимизация схем формирования заказов товаров между юридическими лицами глобального концерна. ERP-система должна улучшить планирование поставок, унифицировать бизнес-процессы. Решение интегрировано с WMS-системой для управления складскими запасами.

Интеграция российского офиса в единый контур способствует формированию качественной и достоверной корпоративной отчетности. Оперативный и регламентированный учет реализован в системе в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта и налогового законодательства РФ. Регистрируемые данные также соответствуют требованиям управленческого учета по стандартам австрийской стороны.

Запуск системы в промышленную эксплуатацию пришелся на период пандемии COVID-19 и самоизоляции, поэтому команды работали в удаленном режиме. С целью снижения рисков запуск проводился в несколько этапов: сначала был запущен нетоварный финансовый контур, далее, через месяц, – товародвижение и товарный финансовый контур. Дальнейшая техническая поддержка решения также будет осуществляться специалистами «Корус консалтинг» наряду с внутренней командой Fischer.

«Мы реализовали международный проект с интересной конфигурацией, в которой активное участие принимали специалисты австрийского и российского подразделений Fischer. Это помогло нам автоматизировать бизнес-процессы с учётом особенностей законодательства и специфики как отечественного, так и западного рынков. Переход на удаленную работу в период пандемии хоть и создал некоторый стресс при запуске, но не помешал нам завершить проект», – отмечает Василий Малыхин, руководитель направления «Розница и дистрибуция» департамента MS ERP ГК «Корус консалтинг».

«В проекте мы считали важным не только адаптировать международный стандарт системы под российскую специфику, но и поддержать наши собственные бизнес-процессы: схемы планирования закупок, резервирования и распределения товаров, особенности цепочек поставок и ширину товарного ассортимента. Мы выбрали “Корус консалтинг” в качестве ИТ-партнера – специалисты компании с самого начала демонстрировали гибкий подход к реализации в системе локальных и глобальных бизнес-задач», – комментирует Александер Шахнер, генеральный директор «Fischer Россия».

Международный концерн Fischer Sports GmbH – мировой лидер в производстве товаров для лыжных гонок и один из крупнейших брендов в таких видах спорта как горные лыжи и прыжки с трамплина, известный своим стремлением к постоянному совершенствованию, инновациям и использованию передовых технологий. Кроме того, Fischer является одним из крупнейших производителей высококачественных хоккейных клюшек. В компании работает около 2000 человек.

Fischer Sports GmbH была основана в 1924 году в Рид-им-Иннкрайс, в Австрии, и до сих пор штаб-квартира компании располагается в этом городе. Там же расположено и производство; также продукция Fischer производится и на заводе в Мукачево, Украина. Российское представительство компании успешно работает более 20 лет и отвечает за розницу и дистрибуцию в большинстве стран постсоветского пространства. С 1973 года в группу Fischer входит австрийский производитель высокотехнологичной спортивной Löffler. В мае 2018 года частью Fischer Sports GmbH стал также финский бренд One Way, специализирующийся на товарах для лыжных гонок.

Владимир Бахур

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