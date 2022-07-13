Новый раздел «Афиша событий» появился в сервисе «Библиотеки Москвы»

В сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru появился новый раздел «Афиша событий в библиотеках». В нем пользователи могут узнавать об актуальных мероприятиях в городских читальнях и культурных центрах, а также оформить на них билет, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Городские читальни — это современные творческие пространства, где проводятся программы и для детей, и для взрослых. В новом разделе уже публикуются анонсы мастер-классов, лекций, встреч с писателями, спектаклей и концертов», — ссказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что афиша обновляется автоматически по мере публикации учреждениями новых событий.

Новый раздел «Афиша событий в библиотеках» доступен на главной странице сервиса. Кликнув на понравившееся событие, можно прочесть его подробное описание, узнать о возрастных ограничениях для посетителей, время и адрес проведения мероприятия. Оформить билет достаточно просто. После оплаты или регистрации, он придет на электронную почту в течение нескольких минут. Его нужно будет распечатать или показать штрихкод на экране смартфона при входе в библиотеку или культурный центр.

Например, 17 июля 2022 г. в библиотеке №146 Южного административного округа пройдет мастер-класс художника-иллюстратора Марии Трофимовой. Она познакомит участников с самыми популярными видами росписи стекла, обучит работе с инструментами и материалами, а также пошагово объяснит процесс создания витражного рисунка. А 23 июля 2022 г. в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина состоится тематическая экскурсия «На Разгуляе». Участники узнают об истории архитектурного ансамбля XVIII–XIX веков, где с 1912 г. располагается читальня, и о судьбе ее бывших владельцев — купеческой династии Мамонтовых, которые приобрели дом в 1854 г. Частыми гостями там были Петр Чайковский, музыкальный и литературный критик Герман Ларош и другие известные личности.

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Сервис «Библиотеки Москвы» начал работу в апреле 2021 г. Им воспользовались уже около 269 тыс. читателей. Это онлайн-витрина, где собраны все книги городских читален. С его помощью москвичи могут узнать, в какой из библиотек есть в наличии необходимая книга, и забронировать ее. Забрать книгу из читальни необходимо в течение трех дней. В кабинете читателя можно посмотреть дату возврата издания и при необходимости продлить срок на 30 дней. Понравившиеся книги удобно сохранять в разделе «Избранное», чтобы вернуться к их бронированию позже. Кроме того, в сервисе регулярно публикуют тематические подборки. Например, в начале июня 2022 г. здесь разместили список литературы для внеклассного чтения школьников на лето. Его составили по рекомендациям учителей московских школ. В Департаменте информационных технологий напомнили, что в мае этого года пользователям сервиса также стали доступны пуш-уведомления о статусе бронирования книг. Всплывающие сообщения отображаются в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» и в нужный момент проинформируют, что издание готово к выдаче.

Чтобы пользоваться сервисом, понадобится стандартная или полная учетная запись на mos.ru, а также единый читательский билет. Оформить его можно бесплатно в любой городской библиотеке или дистанционно на портале mos.ru. Для этого необходимо ввести его номер в разделе «Мои документы» в личном кабинете. После проверки штрихкод с номером читательского билета отобразится автоматически в кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Те, у кого уже есть единый читательский билет, могут использовать его электронную версию. Это позволяет не носить с собой пластиковую карточку и получать книги по штрихкоду.