Новая цифровая платформа RITM³ «B2B» для предприятий

Компания Simetra разработала новую цифровую платформу RITM³ «B2B» с функционалом для автоматизации промышленных предприятий. Она способствует повышению эффективности бизнес-процессов перевозки грузов и пассажиров на производстве. Архитектурное решение платформы позволяет оптимизировать движение автомобилей, железнодорожных составов, судоходного и авиационного транспорта. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

«Для нас направление транспортной автоматизации для промышленности является очень перспективным. Направление интересное и востребованное. За последний год мы сделали большой прорыв по промышленной автоматизации – создали новую транспортную платформу для бизнеса и сформировали опытную команду. У нас уже есть первые внедрения, которые характеризуются высокой эффективностью», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

В RITM³ «B2B» встроены сервисы искусственного интеллекта, управления и контроля динамического движения транспорта и грузов. Алгоритмы платформы позволяют прогнозировать и планировать поставку грузов и работу транспортных средств с учетом информации, поступающей в реальном времени из различных источников, в том числе с камер видеонаблюдения.

«Создано уникальное решение. Мы взяли многолетние интеллектуальные наработки Simetra, учли текущие решения и спрос на рынке для автоматизации транспортных предприятий и выпустили продукт, способный закрыть потребности промышленности в части транспорта. Это управление мультимодальными и технологическими перевозками, контроль доступа и безопасность движения, техническое обслуживание и ремонт. Все задачи решаются с точки зрения оптимальности и повышения эффективности. Мы смотрим на перспективу и уже внедряем решения с алгоритмами искусственного интеллекта и самообучения. Такие решения смогут значительно повысить эффективность транспортных предприятий», — сказал Дмитрий Петровский, заместитель генерального директора компании Simetra.

Новая платформа RITM³ «B2B» позволяет автоматизировать сопутствующее процессы для перевозки грузов и пассажиров предприятий. В том числе, контроль за техническим обслуживанием транспорта, мониторинг деятельности грузовых дворов и контроль доступа на КПП.

Кроме того, RITM³ «B2B» позволяет повысить безопасность движения. Система учитывает более 30 параметров, которые позволяют на рейтинговой основе оценивать работу как водителей, так и транспортных предприятий. Так, она оценивает скоростной режим, количество отклонений от маршрута, средний расход топлива за смену, количество нарушений ПДД, участие в ДТП и т. д.

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RITM³ — российская цифровая платформа, разработанная транспортными инженерами компании Simetra. Система предназначена для анализа, планирования и управления транспортной системой как региона, так и промышленного объекта. Платформа решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента. Архитектура решения позволяет подключать модули для расширения функционала платформы: в том числе модуль «Управления движения общественным транспортом», «Реестр транспортных разрешений и такси», «Управления дорожными работами», «Ситуационный центр», «Цифровой двойник» и другие. Каждый модуль работает как самостоятельно, так и интегрируется с другими модулями.

Simetra (ООО «А+С транспроект») — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. Simetra выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно направление деятельности компании — разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.