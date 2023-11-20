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В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³

ГК Simetra завершила очередной этап работ по развитию интеллектуальной транспортной системы Сургутской городской агломерации.

Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования, совместно с интегратором региона «Реммарк» реализует в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре, в Сургутской городской агломерации, проект по созданию и развитию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на базе отечественной цифровой платформы RITM³. Заказчиком работ выступает МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

«Специально для нужд Сургутской агломерации мы модернизировали платформу, оптимизировали ее работу и значительно расширили функциональность шести модулей, — сказал Дмитрий Ставский, глава Московского офиса Simetra. — ИТС на базе RITM³ позволит повысить качество управления транспортной системой, в том числе сделает работу общественного транспорта более эффективной для города и удобной для жителей».

По данным Рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, Сургут занимает 51 место из 84 крупнейших городов России, опережая Нижневартовск.

Интеграционная платформа RITM³ для управления интеллектуальной транспортной системой города поэтапно внедряется компанией с 2022 г. Платформа является частью общей системы ИТС Сургутской агломерации.

Первый этап развития проекта обеспечил внедрение модулей и интеграцию основных компонентов системы. Так, в 2022 г. внедрены модули ГИС (Геоинформационная система сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных), электронной КСОДД (комплексной схемы организации дорожного движения), контроля эффективности ИТС, модуль управления дорожными работами с функциональностью приёма обращений граждан и модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС. Также была проведена интеграция с существующим программным обеспечением (системы и подсистемы ИТС) заказчика.

Реализуя второй этап в текущем 2023 г., специалисты компании модернизировали функциональность интеграционной платформы ИТС RITM³ специально для задач ИТС Сургутской агломерации — добавили необходимые заказчику функции модулей, а также настроили их работу. Помимо этого, была проведена интеграция модулей интеграционной платформы ИТС Сургутской агломерации с программным обеспечением — системами, подсистемами ИТС и ведомственной информационной системой заказчика.

Кроме того, проведено очное обучение сотрудников МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» работе с ИТС Сургутской городской агломерации и её подсистемами. На данном этапе осуществляется сопровождение проекта в онлайн-режиме.

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