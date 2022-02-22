В Екатеринбурге появится ИТС на базе RITM³ компании Simetra

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, приступила к реализации проекта по созданию комплекса модулей, входящих в состав Единой платформы управления транспортной системой (ЕПУТС) Свердловской области.

Разработку интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Екатеринбурга, входящей в ЕПУТС Свердловской области, Simetra начала в конце 2021 г. На данный момент завершен первый этап разработки модулей.

Специалисты разработали ряд модулей на базе собственного решения – цифровой платформы RITM³ (Realtime Integrated Transport Monitoring & Modelling & Management), помогающей решать задачи по планированию и моделированию информационных транспортных систем. Команда Simetra запустила геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных (ГИС), модуль «Электронная КСОДД», модуль выдачи транспортных разрешений и модуль контроля эффективности ИТС.

«Особенность этого проекта – в его масштабности. До этого мы внедряли ИТС в Челябинске, Ростове-на-Дону, Нижнем Тагиле, Белгороде, то есть разрабатывали отдельные модули ЕПУТС городов и городских агломераций. Сейчас нам предстоит создать все модули ЕПУТС Свердловской области, некоторые из которых будут уникальными именно для этого региона», – сказал заместитель генерального директора компании Simetra Андрей Прохоров.

Следующий этап работ подразумевает создание группы подсистем ИТС Екатеринбурга. В результате в ИТС будут интегрированы следующие модули платформы RITM³: модуль управления дорожными работами, модуль управления движением общественного транспорта, который дополнен возможностями работы с данными в части составления маршрутов и расписаний, модуль транспортного прогнозирования и моделирования, модуль координированного управления движением и модуль централизованного информирования участников движения.

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора техника

«На создание интеллектуальной транспортной системы в 2022 г. Свердловская область получила из федерального бюджета 341,7 млн руб. Из них около 44,3 млн мы направим на создание единой платформы управления транспортной системой региона, главная цель которой — координировать работу подсистем и сервисов, уже действующих как на муниципальном, так и региональном уровнях. При помощи платформы RITM³, которая уже хорошо себя зарекомендовала в других регионах России, мы рассчитываем получить эффективно работающую интеллектуальную транспортную систему», – сказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Данные, которые будут интегрированы в ЕПУТС Свердловской области в результате реализации проекта, позволят региону решать большой спектр задач – от сбора и хранения информации от всех подсистем ИТС и визуализации текущего состояния транспортной системы в режиме реального времени до координированного управления в границах городских агломераций на муниципальном уровне. Система позволит на новом уровне организовать взаимодействие регионального и муниципального уровней управления транспортной системой.