«Ростелеком» и РФПИ заключили соглашение о развитии экспортного потенциала российских ИТ-решений

«Ростелеком» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Партнерство направлено на формирование экспортного контура отечественной ИТ-отрасли на базе зрелых и широко внедренных решений коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома». Стороны проработали планы по инвестициям, а также перспективы масштабирования продуктов кластера в России и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома» объединяет 11 технологических компаний и более 60 продуктов, охватывающих ключевые направления цифровой трансформации — от виртуализации и облачных платформ до управления данными, систем хранения и цифровых сервисов для госсектора. Решения кластера внедрены в более чем 500 организациях и формируют основу для масштабируемой продуктовой линейки национального уровня.

Соглашение охватывает комплекс инициатив: от экспертного сопровождения и выстраивания моделей масштабирования до продвижения продуктов на внешние рынки. Особое внимание стороны уделят развитию механизмов поддержки российских цифровых решений, зарекомендовавших себя в ключевых отраслях экономики.

Давид Мартиросов, старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома»: «Рынок перешел от этапа импортозамещения к этапу формирования устойчивой базы отечественных решений. Коммерческий ИТ-кластер “Ростелекома” стал ядром этой трансформации: его продукты уже работают в масштабах национальной инфраструктуры и задают стандарт отрасли. Сегодня наша задача — не просто масштабировать эти решения, но и выстраивать вокруг них инфраструктуру долгосрочной поддержки и продвижения, включая выход на международные рынки. Партнерство с РФПИ — важный шаг в этом направлении».