«Базис» начал сбор заявок на IPO с диапазоном цен 103–109 рублей за акцию

Компания «Базис», крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявила параметры размещения акций на Московской бирже. Цена одной бумаги в рамках IPO составит от 103 до 109 рублей, что предполагает рыночную капитализацию компании на уровне 17–18 млрд рублей.



Детали размещения и перспективы торгов

Ориентировочный объем привлечения средств оценивается в 3 млрд рублей. На продажу будут выставлены акции миноритарных акционеров — ряда российских технологических холдингов. Контрольный пакет, принадлежащий РТК-ЦОД (входит в «Ростелеком»), в сделке участвовать не будет. Прием заявок от инвесторов пройдет с 4 по 9 декабря, после чего будет утверждена финальная цена.

Торги бумагами под тикером BAZA и в рамках второго котировального списка планируется начать 10 декабря. Для поддержания стабильности котировок после начала торгов будет действовать 30-дневный стабилизационный механизм, объем которого составит около 10% от предложения. К участию в IPO допущены как институциональные, так и частные инвесторы через российских брокеров.

© Ai825 / Фотобанк Фотодженика Цена одной бумаги «Базиса» в рамках IPO составит от 103 до 109 рублей

Позиция компании и финансовые показатели

Генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов отметил высокий интерес к предстоящему IPO: «Публичный статус для нас — инструмент повышения акционерной стоимости и конкурентное преимущество на рынке, где доверие к вендору и устойчивость его бизнес-модели критически важны для выбора долгосрочного партнера».

«Базис» занимает лидирующие позиции на рынке: его доля на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой составляет 19%, а в сегменте решений для виртуализации — 26%. Финансовые результаты демонстрируют уверенный рост: выручка за период с 2022 по 2024 год увеличилась с 1,7 до 4,6 млрд рублей, а показатель OIBDA достиг 2,8 млрд рублей при рентабельности 62%. За девять месяцев 2025 года выручка составила 3,5 млрд рублей, что на 57% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания сохраняет положительную чистую денежную позицию и продолжает выплачивать дивиденды.