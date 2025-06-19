«Ростелеком» и «Свои решения» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования и цифровых технологий

«Ростелеком» заключил стратегическое соглашение с ИТ-компанией «Свои решения» (входит в экосистему компании «Иннопрактика»). Соглашение подписали старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» Давид Мартиросов и генеральный директор «Свои решения» Александр Губарик. Партнерство направлено на развитие ИТ-образования, запуск прикладных цифровых проектов и подготовку специалистов для государственной и корпоративной сферы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Компании объединят экспертизу и ресурсы, чтобы создавать лаборатории и центры компетенций на базе ИТ школы РТК с участием специалистов «Иннопрактики», развивать обучение по отечественным ИТ-решениям в рамках курса на импортонезависимость, работать над проектами в области искусственного интеллекта, цифровых платформ и телеком-технологий, а также готовить кадры для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Особое внимание стороны уделят взаимодействию с университетами и корпоративными партнерами, обмену опытом и проведению совместных профессиональных мероприятий — от хакатонов и семинаров до экспертных встреч и круглых столов.

Давид Мартиросов, старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам: «Сильная цифровая экономика невозможна без системной подготовки кадров. “Ростелеком” за два года обучил более 20 тыс. студентов и сотни преподавателей в рамках ИТ школы РТК, и мы видим, насколько важно выстраивать партнерства с технологическими и образовательными лидерами. Наше соглашение — это прекрасная возможность объединить опыт и ресурсы для масштабирования лучших практик, внедрения проектного обучения и работы с актуальными направлениями — от ИИ до кибербезопасности. Мы всегда открыты к сотрудничеству, которое дает реальный результат и для молодых специалистов, и для отрасли в целом».

Александр Губарик, генеральный директор ООО «Свои решения»: «Наша компания оказывает содействие в развитии отечественных инноваций благодаря консолидации портфеля с высокотехнологичными компаниями, их дальнейшего роста и продвижения на российском рынке и за рубежом. Сотрудничество с «Ростелекомом» позволит нам усилить компетенции и ресурсы в сфере ИТ-образования, развить собственные технологии, программное обеспечение, а также привлечь инвестиции для реализации совместных бизнес-проектов и создания новых продуктов и услуг для динамично развивающегося рынка».

ИТ школа РТК — образовательная организация, которая работает по нескольким направлениям и формирует новое поколение ИТ-специалистов для цифровой экономики. В партнерстве с Министерством науки и высшего образования, 50 вузами и ИТ-компаниями, школа предлагает практико-ориентированное обучение по ключевым направлениям: системный и бизнес-анализ, разработка и тестирование ПО. Студенты погружаются в решение реальных задач цифровой трансформации, развивая востребованные навыки и получая реальный практический опыт. С «ИТ-школой РТК» сотрудничает более 3000 преподавателей и 2500 экспертов, а свыше 2000 студентов получили предложения о работе.