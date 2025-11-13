Разделы

Индекс клиентского сервиса «Авто.ру» теперь учитывает достоверность объявлений продавцов

«Авто.ру» дополнил Индекс клиентского сервиса дилеров (ИКС) новым критерием — оценкой достоверности объявлений. Теперь рейтинг дилерских центров зависит не только от отзывов реальных клиентов, но и от точности информации в объявлениях от дилеров. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Дилерские центры, которые сразу публикуют объявления с корректным VIN-номером, актуальной ценой и с достоверной информацией о пробеге и повреждениях автомобиля, будут иметь более высокую оценку ИКС. Еще один критерий — у сервиса не должно быть жалоб на продавца от покупателей.

Корректность информации в объявлениях контролирует служба модерации «Авто.ру» с помощью специальных алгоритмов, которые в режиме реального времени проверяют данные. Если найдены несоответствия, подключается команда сервиса для дополнительной проверки. Также, модерация реагирует на 100% обращений пользователей о несоответствии данных. В случаях, когда в объявлении обнаружены расхождения с реальной ситуацией, модерация вносит правки или блокирует объявление до тех пор, пока продавец не внесет изменения.

Если у модерации «Авто.ру» нет замечаний к достоверности объявлений дилерского центра, его ИКС будет выше. Оценка индекса обновляется ежедневно.

Индекс клиентского сервиса «Авто.ру» — это независимый объективный рейтинг, который помогает оценить уровень качества сервиса дилеров. Он формируется на основе отзывов людей, которые действительно обращались за покупкой или консультацией в дилерский центр. Фактор достоверности объявлений дилеров в ИКС — еще один шаг к более честному и прозрачному рынку и повышению клиентского сервиса.

Оценку ИКС можно посмотреть на странице дилера или в карточке объявления автомобиля на «Авто.ру».

