Сергей Касаев назначен исполнительным директором НПФ «Микран»

«ИКС Холдинг» объявляет об изменениях в управленческой команде НПФ «Микран». Сергей Касаев назначен исполнительным директором компании и возглавит ее после переходного периода во II квартале 2026 г. Генеральный директор «Микрана» Вера Парамонова займет позицию советника генерального директора «ИКС Холдинга». Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

Основной задачей Сергея Касаева станет развитие «Микрана» как части технологической экосистемы «ИКС Холдинга» за счет выстраивания единых процессов, ускорения перспективных разработок, предоставления клиентам комплексных технологических решений и укрепления продуктового лидерства на рынках радиоэлектроники и телекоммуникаций.

«В год своего 35-летия «Микран» вступает в новую эру развития, имея прочный фундамент – уникальный опыт, сильные инженерные решения и профессиональную команду. Мы нацелены на увеличение производственных мощностей, развитие продуктового портфеля и ускоренное внедрение новых технологий. Я уверен, что опыт Сергея Касаева в управлении продуктовыми командами и его глубокое понимание инженерной и производственной культуры «ИКС Холдинга» откроют перед командой «Микрана» новые возможности и позволят вывести компанию на новый уровень в составе нашей технологической экосистемы», — отметил генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

«Микран» — компания с уникальной инженерной ДНК и колоссальным потенциалом. Моя задача — активировать этот потенциал, усиливая синергию с партнерами по экосистеме ИКС для создания прорывных решений для наших клиентов», — отметил Сергей Касаев.

Сергей Касаев начал карьеру в компании IBM, где прошел путь от ассистента отдела продаж до руководителя направления по продвижению аппаратных решений в России и странах СНГ. В зону его ответственности входило создание продуктовой стратегии, разработка комплексных ИТ-решений и формирование многопрофильной команды.

Последние пять лет Сергей возглавлял департамент по работе с ключевыми клиентами компании Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). Под его руководством были выстроены долгосрочные стратегические отношения с крупнейшими заказчиками, что позволило увеличить рыночную долю компании.