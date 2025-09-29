Разделы

«ИКС Холдинг» создает единую технологическую штаб-квартиру в комплексе Национального космического центра в Москве

«ИКС Холдинг», объединяющий компании из высокотехнологичных областей вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, космической аппаратуры и информационной безопасности, консолидирует свои московские команды в комплексе на территории нового Национального космического центра в районе Филевский парк. Компания арендует порядка 40 тыс. кв. м офисных и лабораторных помещений в новом технологическом проекте Москвы. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

Штаб-квартира «ИКС Холдинга» будет включать не только современные офисные пространства, но и специализированные лаборатории, продуктовые шоу-румы и центры разработки, оснащенные передовым оборудованием.

Цифровизация

Этот шаг логично продолжает вектор развития «ИКС Холдинга», направленный на усиление коллаборации между его компаниями и создание синергии с технологическими партнерами. Формирование общего инженерного кластера на площадке нового комплекса не только идейно, но уже и географически объединит компетенции для реализации комплексных проектов в сфере сквозных технологий.

Переезд порядка четырех тыс. столичных сотрудников из разных офисов компаний холдинга начнется уже в IV квартале 2025 г. Одной из первых в новое здание переедет аэрокосмическая компания холдинга «Бюро 1440», что откроет новые возможности для кросс-отраслевых проектов и применения земных технологий в космической сфере. В новой штаб-квартире будет развернут Центр управления полетами спутниковой группировки широкополосной передачи данных, серийные запуски которой намечены на конец 2025 г.

