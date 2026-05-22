«ИКС Холдинг» усиливает направление информационной безопасности

«ИКС Холдинг» объявил о завершении сделки по приобретению компании Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних ИБ-угроз. Сделка направлена на усиление продуктового портфеля в области защиты данных и позволит ускорить вывод на рынок новых решений за счёт синергии команд разработчиков.

Crosstech Solutions Group войдёт в состав «ИКС Безопасность» — ИБ-направления холдинга, которое уже объединяет разработчика решений «Гарда» и сервисную компанию «Бастион». Вместе компании закрывают полный цикл задач в сфере информационной безопасности: защиту корпоративных данных и сетевой инфраструктуры, аудит и мониторинг, внедрение ИБ-решений, а также защиту цифровых сервисов и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Объединение экспертизы позволит закрыть собственными продуктами 100 % запросов бизнеса любого масштаба в области защиты корпоративных данных.

На первом этапе планируется создание высоконадёжных систем защиты для банковской отрасли. В дальнейшем разработанная модель будет масштабирована на государственный сектор, объекты КИИ и транспортно-логистические организации.

Генеральным директором Crosstech Solutions Group назначен Рифкат Загитов. Рифкат обладает более чем 15-летним опытом работы в ИТ-компаниях. Прошёл путь от системного инженера до руководителя продуктового направления. До назначения на текущую должность работал заместителем генерального директора в компании «Бастион».

«Crosstech усиливает нашу способность защищать не отдельные системы, а целые отрасли. Транспорт, финансы, государственный сектор – везде, где сбой в безопасности означает реальные последствия для людей и экономики, мы теперь можем работать как единая система, а не набор продуктов», — отметил генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

«Фундамент, заложенный командой Crosstech Solutions Group, позволяет переходить от этапа активной разработки к системному масштабированию бизнеса. В рамках нового вектора развития мы намерены последовательно усиливать технологическую экспертизу и выстраивать долгосрочную экосистему решений, способную отвечать на растущие вызовы рынка. Синергия команд позволит ускорить развитие решений и укрепить наши позиции», – отметил Александр Ковалевский, генеральный директор «ИКС Безопасность».