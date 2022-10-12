«Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» вошла в официальный реестр операторов государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), сообщили CNews представители «Сберкорус».

В рамках опытной эксплуатации системы были протестированы базовые подходы, логика работы системы и процессы взаимодействия с сервисом «Сберкорус», отработаны основные сценарии бизнес-процессов оформления электронных перевозочных документов, а также механизм формирования и передачи QR-кода.

Минтранс России совместно с ФНС России, Минцифры России и операторами электронного документооборота разработали соответствующую нормативно-правовую базу, включая технические требования к информационным системам электронных перевозочных документов, порядок ведения реестра операторов информационных систем электронных перевозочных документов и порядок обмена электронными перевозочными документами между участниками информационного взаимодействия. На постоянной основе ведется работа представителей ответственных федеральных органов власти, операторов ЭДО и участников рынка перевозок на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» в рамках специальной рабочей группы.

ГИС ЭПД поможет транспортным и логистическим компаниям существенно снизить свои затраты и ускорить бизнес-процессы. На первом этапе услуги системы на добровольной основе будут доступны более 7 млн активных участников перевозочного процесса, работающим на автотранспорте – самом массовым по числу участников. До 2024 г. к системе будут подключены все остальные виды транспорта, что позволит перейти к бесшовному электронному документообороту при мультимодальных перевозках.

«Сберкорус» и «Сбер» совместно разработали собственную логистическую платформу «Цифровые документы», с помощью которой можно обмениваться не только электронными транспортными накладными (ЭТрН), но и другими видами документов (заказ на транспорт, заказ-наряд, сопроводительная ведомость) в 2021 г..

Теперь этот сервис полностью интегрирован с платформой Минтранса ГИС ЭПД. Пользователи смогут автоматизировать обмен перевозочными документами со своими партнерами и моментально отслеживать статус груза. Благодаря наличию QR-кода в приложении для водителей, бизнес сможет полностью избавиться от бумажного документооборота, даже при проверке ГИБДД.

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В среднем, ЭТрН на 70% сокращает время на обработку документов, до 90% увеличивает скорость подписания документов и получения оплат и на 100% исключает риска потери документов. Сейчас у сервиса ЭТрН СберКорус около 35 000 пользователей, которые уже оформили в около 7,5 млн логистических документов, заверенных электронной подписью.

«ГИС ЭПД это важнейшая часть целого комплекса высокотехнологичных решений для транспортной отрасли “Безбумажные перевозки пассажиров и грузов”. Автоматизация всех процессов в логистическом бизнесе в частности и на транспорте в целом поможет всей экономике работать быстрее и проще. Углубление цифровизации транспортного документооборота поможет российскому бизнесу оптимизировать издержки, сэкономить время сотрудников и внести свой вклад в сохранение российских лесов. Мы благодарим наших коллег и партнеров из Министерства транспорта и Министерства цифрового развития за оказанное нашей компании доверие. Мы продолжим развитие нашего продукта электронных транспортных накладных», – рассказал руководитель «Сберкорус» Виталий Тарасов.

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«Сберкорус» – цифровая платформа для компаний и физических лиц, разработчик и провайдер облачных сервисов для автоматизации процессов управления цепочками поставок и взаиморасчетов. В портфеле компании 20 собственных продуктов.

