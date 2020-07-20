Минтранс России и «РЖД» создают виртуальный полигон для беспилотных поездов

Рабочая группа «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика» в целом одобрила техническое задание на разработку виртуального полигона для беспилотных транспортных средств. Виртуальный симулятор, представленный Минтрансом России, создается для тестирования технологии компьютерного зрения в беспилотной технологии на ж/д транспорте. Согласно паспорту федпроекта «Информационная безопасность» работа должна быть выполнена до 15 декабря 2020 года.

Техническое задание по мероприятию «Разработка типового технологического решения по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образов (компьютерного зрения) для использования на беспилотных транспортных средствах» представил Минтранс России на заседании рабочей группы «Информационная безопасность». Задача полигона – проверить корректность работы систем виртуального машиниста на ж/д транспорте с реализацией технологии компьютерного зрения. Виртуальный полигон должен обеспечить имитацию различных условий движения, возникающих на железной дороге, в том числе модели угроз физических средств в сложных метеорологических условиях и незаконное вмешательство в инфраструктурные объекты.

«Необходимо проверить надежность, устойчивость и точность работы программных модулей, реализующих технологии компьютерного зрения на беспилотных транспортных средствах и подающих соответствующие сигналы на системы управления транспортных средств. Обеспечить проверку таких систем в реальных физических условиях может быть не просто дорого и долго, но и труднореализуемо. Снег, дождь, туман, сумерки, внезапные препятствия, опасные сближения с другими участниками движения – всё это нужно проверить в виртуальных условиях, прежде чем выпускать оснащенные системами компьютерного зрения беспилотники в реальный мир», - сообщил директор Департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов.

Результаты аналитики и проектирования будут рассматриваться в конце года. Общая стоимость проекта будет определена после разработки и апробации технического решения полигона. «На данный момент в федпроекте «Информационная безопасность» на достижение результата определено 25 млн. руб. в 2021 г. из внебюджетных источников и 75 млн. руб. из федерального бюджета в 2020-2021 гг.», - комментирует Николай Зубарев, директор направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика».

Рабочая группа в целом одобрила проект технического задания на разработку виртуального полигона с учетом его корректировки согласно направленным в рабочем порядке в адрес Минтранса России замечаниям экспертов Центра компетенций.