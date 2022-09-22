Минтранс включил «Тензор» в список операторов ИС ЭПД

С 1 сентября 2022 г. стала возможна передача электронных транспортных накладных и других документов в ГИС ЭПД через операторов электронных передаточных документов (ЭПД). «Тензор», разработчик СБИС, заключил соглашение с компанией «Защитаинфотранс». «Тензор» включили в реестр операторов ЭПД, допущенных к промышленной эксплуатации.

Это значит, что теперь в СБИС можно: передавать электронные транспортные накладные (ЭТрН), сопроводительные ведомости и заказы-наряды; обмениваться документами с разными участниками перевозки, даже если у них другой оператор ЭДО; работать с ЭПД из личного кабинета или через интеграции с «1С» и SAP, а также по API; использовать мобильное приложение для водителей и сотрудников склада.

Ранее «Тензор» тестировал работу с ЭТрН с торговой сетью «Макси», которая также принимала участие в эксперименте Минтранса.

Процесс цифровизации документации в грузоперевозках был запущен Минтрансом еще в 2020 г. Тогда ведомство выбрало 5 ведущих операторов ЭДО («Тензор» в их числе), которые готовы были принять участие в работе по внедрению ЭТрН.

Эксперимент прошел удачно, и 1 января 2021 г. в силу вступило постановление Правительства №2200. Этот документ закрепил возможность использовать электронные накладные наравне с бумажными. В устав автомобильного транспорта также внесены изменения законом от 2 июля 2021 г. №336-ФЗ. С марта 2022 г. участники грузоперевозок могли протестировать возможности электронного документооборота и оформлять ЭТрН в удобном для себя формате, а с 1 сентября ЭТрН уже можно использовать только в формате, утвержденном ФНС.