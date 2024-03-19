«СберКорус» выпустил 1 млн ЭПД через ГИС Минтранса России

«СберКорус», платформа для цифрового документооборота, сообщила о том, что с помощью сервиса «Транспортный электронный документооборот» компании удалось сгенерировать для обмена, формирования и хранения сведений участниками транспортных перевозок в ГИС ЭПД Минтранса России уже более 1 млн QR-кодов для водителей маршрутных автобусов и большегрузных автомобилей.

Сейчас компания выпускает через ГИС ЭПД электронные путевые листы (ЭПЛ) и электронные транспортные накладные (ЭТрН) как для грузоперевозчиков, так и для пассажироперевозчиков.

Водители могут получать ЭПЛ и ЭТрН в специальном приложении. Эти документы загружаются в единую электронную систему с доступом для Минтранса, Ространснадзора, МВД, ФНС, Минздрава, Минцифры и других ведомств.

«Создание безбумажного юридически значимого документооборота в транспортной сфере стало возможным благодаря совместным усилиям государства, разработчика ГИС ЭПД, которым выступило ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», операторов ЭДО и бизнеса. Была создана нормативная правовая база, разработана государственная система ГИС ЭПД, сформирована техническая возможность информационного обмена электронными перевозочными документами. Операторы являются важнейшим звеном в схеме обмена ЭПД, и количество оформленных ими документов – существенным показателем их работы. «СберКорус» – первый оператор, преодолевший рубеж в миллион перевозочных документов, и это большой успех на пути к цифровизации всей транспортной отрасли», – сказала директор департамента цифровой логистики ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Анастасия Карандашева.

«Транспортный ЭДО» от «СберКорус» — это сервис по учёту и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках, а также обмену перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет из себя интуитивно понятное мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везёт груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учётной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.

В декабре сервис для цифровизации транспортного документооборота в России включили в реестр отечественного ПО. Решение о включении в реестр исполнено на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В январе «СберКорус» и Мосгортранс сообщали, что будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы, а в 2022 г. «СберКорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов, а в декабре 2023 продлил аккредитацию в ГИС ЭПД.