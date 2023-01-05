Разделы

Безопасность ИТ в госсекторе Техника
|

Россия испытывает новейшие средства борьбы с беспилотниками

«Ростех» сообщил об испытаниях новых средств авиационной и наземной борьбы с беспилотниками. Их серийный выпуск запланирован через пару месяцев. Сейчас в арсенале госкорпорации есть комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, которые могут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов и для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников.

Борьба с БПЛА

«Ростех» анонсировал серийное производство принципиально нового поколения авиационных и наземных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом госкорпорация сообщила у себя в Telegram-канале 4 января 2022 г.

Также «Ростех» начнет производить и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Испытания новых устройств планируется завершить через один-два месяца (примерно до начала марта 2023 г.) и затем приступить к их серийному производству.

Сейчас госкорпорация производит средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, измерительную аппаратуру специального назначения и др., говорится в сообщении «Ростеха».

«Купол» и «Пищаль-про»

В арсенале госкорпорации есть комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам «Купол» и «Пищаль-про». Их «Ростех» представил иностранным заказчикам в июле 2022 г.

Комплексы могут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов БПЛА, в том числе от роя дронов, используемых для сбора и обмена разведывательной информацией или ударного действия.

cargu600.jpg
«Ростех» тестирует новые средства противодействия БПЛА

Мобильный комплекс «Купол» позволяет мгновенно создавать «непроницаемую» для беспилотников защитную полусферу радиоподавления радиусом не менее двух км одновременно в десяти частотных диапазонах. Это обеспечивает эффективное противодействие нарушителю вне зависимости от количества и направлений полета БПЛА, уточнялось в сообщении «Ростеха».

Переносной комплекс «Пищаль-про» предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. Изделие может быть использовано для нейтрализации средств тактической разведки и РЭБ на базе БПЛА, а также средств доставки взрывчатых и запрещенных веществ на защищаемые объекты.

ПО для борьбы с БПЛА

Помимо специальных устройств борьбы с дронами госкорпорация в октябре 2022 г. разработала самообучающееся программное решение, которое сможет выявлять подозрительные объекты, запоминать их и впоследствии идентифицировать новые цели, сравнивая их с уже «знакомыми» образами.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства
Поддержка ИТ-отрасли

Алгоритм может использоваться в составе оптических систем дронов для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщалось на официальной странице «Ростеха».

«Ростех» хочет трудоустроить тысячи ИТ-специалистов

В августе 2022 г. госкорпорация рассказала CNews о планах нанять тысячи ИТ-специалистов по разным направлениям. «Ростех» в поиске программистов, системных администраторов, «безопасников», инженеров-схемотехников и системных аналитиков. Корпорация способна трудоустроить 2500 ИТ-кадров в год, и это количество ежегодно растет.

Также в перечне присутствуют специалисты по информационным системам, инженеры-электроники, администраторы баз данных и консультанты по информационным системам. К ним присоединяются руководители ИТ-проектов, инженеры-конструкторы, архитекторы информационных систем и менеджеры поддержки систем документооборота.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков

Регионы России получат миллиарды на создание технопарков

Минцифры заплатит «белым» хакерам за обнаружение уязвимостей в госинформсистемах

Северокорейские хакеры выдают себя за венчурных инвесторов и обчищают своих «коллег»

В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом»

ПАКи пустили в реестр российского ПО. Ранее обделенные разработчики получат долгожданные льготы

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще