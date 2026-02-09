«Гаскар» представила обновленный цифровой полигон «Небо-22» для подготовки операторов БПЛА

Группа компаний «Гаскар» объявила о выходе обновленной версии отечественного VR-тренажера «Небо-22» — цифрового полигона для обучения и повышения квалификации операторов беспилотных летательных аппаратов. Обновление существенно расширяет возможности системы и выводит «Небо-22» на новый уровень как универсальный инструмент для индивидуальной, групповой и инженерной подготовки, а также отработки сложных прикладных сценариев применения БПЛА.

«Небо-22» предназначен для пользователей с любым уровнем подготовки — от начинающих операторов до профессионалов и инструкторов. Тренажер используется в образовательных и учебных организациях и представляет собой цифровую среду, не имеющую аналогов в России по глубине проработки сценариев, реализму моделирования и масштабу задач. Более 25 обучающих модулей объединяют теоретическую и практическую части и разработаны с учетом реального опыта действующих операторов беспилотных систем.

Ключевым отличием обновленного «Небо-22» стало расширение миссионного функционала. В системе появились новые сценарии для FPV-дронов, БПЛА самолетного типа и беспилотных экипажей, включая задачи маневрирования в городской и лесной местности, корректировку огня, визуальное сопровождение, противодействие РЭБ, поражение целей различными способами, а также полноценные циклы предстартовой подготовки, выполнения полетных заданий и уничтожения целей. Существенно расширена практическая часть обучения, ориентированная на работу в условиях, максимально приближенных к реальным.

Отдельное развитие получила групповая и командная подготовка. В обновленной версии реализованы мультиплеер и инструкторский модуль, позволяющие проводить обучение нескольких операторов в едином виртуальном пространстве, контролировать их действия, анализировать выполнение заданий и отрабатывать взаимодействие различных типов БПЛА в рамках одной 3D-сцены. Поддерживается интеграция профессиональных инструментов управления и навигации, включая QGroundControl и Time Zero Professional, а также работа с тепловизионной и курсовой камерами.

«Небо-22» с высокой точностью моделирует работу ключевых бортовых систем БПЛА — оптических и инфракрасных камер, лидаров, радаров и навигационного оборудования. Виртуальный полигон воспроизводит различные климатические, временные и ландшафтные условия, включая городскую застройку, степь и лесополосу, с использованием реальных топографических и спутниковых данных. Пользователям доступны инструменты измерения расстояний и высот, работа с точками и треками, а также конфигурирование характеристик БПЛА для приведения виртуальных моделей в соответствие с реальными образцами техники.

В обновленной версии также предусмотрены различные варианты лицензирования — онлайн-активация с постоянным доступом в интернет и локальная активация для закрытых контуров. Количество миссий в системе увеличено до 14 и будет пополняться, как и перечень поддерживаемых производителей беспилотных авиационных систем, который уже охватывает 17 компаний. В настоящее время доступны 3d топографические карты, созданные на основе инструментальной и аэрофотосъёмки для точного отображения участка местности. Функция роевого управления беспилотными воздушными судами находится в стадии разработки и станет следующим этапом развития платформы.

Комплект «Небо-22» включает аппаратную часть и лицензию на программное обеспечение. В тренажере реализовано более 20 типов беспилотников, включая «Сибирячок-4», «Сибирячок-5», «Бражник», БПЛА самолетного типа «Шторм», «Суперкам», баражирующий боеприпас «Скальпель», и другие. Гарантия на оборудование — один год, сертификация продукта находится в разработке. Обучение пользователей проводится на стороне заказчика.

Обновленный тренажер «Небо-22» — это рабочий инструмент для обучения операторов БПЛА, который можно использовать как для индивидуальной подготовки, так и для отработки командных и инженерных задач. Решение развивается и расширяется с учетом практических требований и будущих сценариев применения беспилотных систем.