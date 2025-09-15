Древний полузабытый язык программирования пробудился и рвется в лидеры. Он угрожает Python и Java

38-летний язык программирования Perl, о котором в интернете не вспоминали годами, внезапно стал набирать очки популярности. Всего за год он поднялся с 27 на 10 место в рейтинге самых востребованных языков в мире. Объективных причин для этого нет.

«Жемчужина» из мира программирования

Язык программирования Perl, пик популярности которого пришелся на 1990-е и 2000-е, совершенно неожиданно вновь стал интересовать разработчиков во всем мире. Всего за год он сумел ворваться в топ-10 самых востребованных языков по версии компании Tiobe, хотя еще в сентябре 2024 г. едва удерживался в хвосте топ-30, занимая 27 строчку.

Рейтинг Tiobe строится не на мнении сотрудников компании о том или ином языке, а на том, насколько популярен тот или иной язык в сфере программирования и смежных отраслях. Другими словами, он вполне отражает реальную степень интереса разработчиков к тому или иному языку.

По данным портала OpenNet, нет никаких очевидных причин столь внезапному появлению Perl в поле зрения программистов со всего света. Язык существует с 1987 г., его создал американский программист Ларри Уолл (Larry Wall), и поначалу он носил название Pearl («жемчужина» – англ.). букву «а» из наименования пришлось убрать, чтобы не пересекаться с другим языком Pearl, который к тому моменту уже существовал.

В рейтинге Tiobe самым удачным месяцем для Perl стал май 2005 г., когда он добрался до третьей строчки, потеснив суперпопулярные в те годы С, С++ и Java. К январю 2025 г. Perl скатился на 35 строчку, что стало худшим его результатом за все время существования рейтинга (с 2001 г.).

Слишком быстро

Согласно Tiobe, в сентябре 2025 г. индекс популярности Perl составил 2,03% против 0,7% в сентябре 2024 г. К февралю 2025 г. он рухнул до 0,49%, однако спустя всего месяц все полностью изменилось.

В марте 2025 г. индекс популярности Perl вернулся к сентябрьским значениям, то есть к 0,7%, а уже в апреле был на уровне 1,2%. К концу весны этот показатель достиг 1,2%, в июне 2025 г. – 1,47%, в июле – 1,76%, а августе 2025 г. – 2,08%. Позже произошел небольшой спад – до 2,03% в сентябре 2025 г.

Прямая и явная угроза

С одной стороны, 2,03% – это совсем немного, но, с другой, все познается в сравнении. К примеру. У JavaScript, который на шестой строчке рейтинга Tiobe, индекс популярности находится на уровне 3,22%, а у знаменитого Rust, на который многие переходят с С и С++ – 1,01%. К слову, за год он потерял четыре строчки, упав с 14 места на 18.

Любимый россиянами язык Java имеет индекс популярности 8,35%, и это четвертое место. Топ-3 – это С (8,65%), С++ (8,8%) и лидирующий с колоссальным отрывом Python (25,98%), который на постоянной основе занимает первое место с октября 2021 г.

Ничего не предвещало

Единственное глобальное изменение, связанное с Perl и произошедшее в 2025 г. – это релиз его новой версии 5.42 в июле 2025 г. Масштабным этот апдейт не является, да и рост популярности Perl начался на несколько месяцев до его выхода.

Отметим также, что создатель Perl анонсировал выход версии 6 своего языка еще в 2000 г., но в итоге Perl 6 пережил ребрендинг и превратился в почти никому неизвестный язык Raku, занимающий 126 строчку в рейтинге Tiobe. Оригинальный Perl развивается с индексом 5.х.

Существует вероятность, что одна из причин взлета Perl – это популярность книг по нему в интернет-магазине Amazon. Такого мнения придерживается генеральный директор Tiobe Под Янсен (Paul Jansen).

По его словам, на Amazon книг по Perl продается в семь раз больше, чем по Rust и в четыре раза больше, чем по PHP. Чем вызван такой ажиотажный спрос на них, Янсен не в курсе. «Настоящая причина роста популярности Perl мне неизвестна», – заявил он.

Эксперты OpenNet полагают, что пробуждение интереса к Perl связано с его возможностями «обработки текста и продвинутых регулярных выражений», которые стали очень востребованы по мере развития искусственного интеллекта.

Пол Янсен не берется давать прогнозы относительно дальнейшего роста или падения популярности Perl. Однако в топ-20 рейтинга Tiobe немало языков программирования из давнего прошлого, которые тоже вдруг стали востребованными – Fortran (12 строчка, упал с 10 места в сентябре 2024 г, релиз 1957 г.), ассемблер (17 строчка, поднялся с 21 места, 1949 г.), Ada (14 строчка, поднялся с 26, 1980 г.) и др.