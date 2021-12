Среди языков программирования грядет революция. Языком года впервые в истории станет очень неожиданный претендент

В 2021 г. звание «Язык программирования года» может достаться языку С#. Это может произойти на фоне взрывного роста его популярности (более 2,2% год к году), объяснения которому пока нет. При этом популярность С и Java за год резко упала, а в случае лидера рейтинга Tiobe Python она осталась приблизительно на прошлогодней отметке.

Любовь программистов переменчива

Титул «Язык программирования года» по итогам 2021 г. может получить язык C#. Как сообщает компания Tiobe, известная своими рейтингами языков, ничто не предвещало такого исхода.

Между тем, именно у C# неожиданно есть все шансы получить заветный титул. Tiobe выбирает язык года ежегодно с 2003 г., и C# может победить впервые за эти 18 лет. Титул могли получить Python или C, что было бы более очевидно. Так что неожиданная, хотя и пока не подтвержденная победа C# вполне может считаться революцией среди языков программирования.

Победитель определяется по степени роста популярности среди программистов в течение всего года. Несмотря на то, что многие разработчики боготворят Python за простоту его освоения и использования, популярность именно C# росла быстрее всех.

Это видно даже на примере самого актуального рейтинга Tiobe, датированного декабрем 2021 г. Как и годом ранее, C# располагается на пятой позиции, однако интерес к нему со стороны программистов по неустановленным причинам подскочил на 2,21%. Для сравнения, аналогичный показатель для Java и С, разместившихся на третьей и второй строчках соответственно, составил -2,41% и -4,69%, что говорит о падении популярности этих языков. Даже новоиспеченный лидер, Python, может похвастаться ростом популярности лишь на уровне 0,69% год к году.

Программисты обоих полов стали больше интересоваться C#

Во многом своей популярности C#, созданный корпорацией Microsoft, обязан разработчикам .NET. Генеральный директор Tiobe Software Пол Янсен (Paul Jansen) лично заявил, что считает именно C# наиболее вероятным кандидатом на звание языка программирования года.

Свои рейтинги Tiobe составляет путем подсчета результатов поисковых запросов, связанных с программированием, в которых упоминается тот или иной язык. Помимо прочего, при составлении учитывается наличие в этих запросах слов programming и language.

Рост популярности C# более чем очевиден, в особенности на фоне результатов конкурентов

Статистика обновляется ежемесячно. Источником данных для подсчета являются логи поиска с самых популярных веб-сайтов, в том числе Google, Bing, Amazon, YouTube и др. Перечень самых популярных ресурсов они берут в рейтинге Alexa.

Немного истории

C#, также известный как С Sharp, представляет собой объектно-ориентированный язык программирования. Работа над ним началась в конце 1998 г. под руководством двух сотрудников Microsoft (на тот момент) – датского инженера Андерса Хейлсберга (Anders Hejlsberg) и Мадса Торгерсена (Mads Torgersen).

Первоначально разработчики не планировали использовать наименование C# и собирались представить новый язык под названием COOL (сокращение от C-style Object Oriented Language), но позже отказались от этой идеи в пользу более классического названия. На первых этапах разработка языка шла невероятно высокими темпами – до версии 1.0 C# дорос к июню 2000 г., когда состоялась его премьера, объединенная с анонсом платформы .NET.

Андерс Хейлсберг, создатель C#

Общедоступным C# 1.0 стал в начале 2002 г. вместе с выходом Microsoft Visual Studio .NET. Версия 2.0 была анонсирована осенью 2003 г. и вышла в ноябре 2005 г. вместе с Visual Studio 2005 и .NET 2.0. В дальнейшем перерывы между выходом новых версия долгое время составляли два-три года, однако позже сократились до одного года. Например, C# 8.0 появился в сентябре 2019 г., а C# 9.0 – в начале осени 2020 г. Самой актуальной на момент публикации материала версией C# была 10.0, дебютировавшая в первых числах ноября 2021 г.

За всю историю существования рейтинга Tiobe C# ни разу не занимал в нем первое место. Однако ему все же посчастливилось попасть в тройку лидеров – в марте 2012 г. он поднялся до третьего места. При этом он никогда не опускался ниже 22 места, чаще всего оставаясь в пределах первой десятки.

Лауреаты премии «Язык программирования года»

Следует отметить, что российские программисты, знающие C#, могут рассчитывать на очень высокие по российским меркам зарплаты. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Не все так однозначно

Если посмотреть на актуальный рейтинг Tiobe более внимательно, то можно заметить, что ряд языков всего за год сумели существенно подняться в нем. Что примечательно, подобных результатов добились, в большинстве своем, классические и даже по-настоящему древние языки.

Например, язык ассемблера за год поднялся с 12 на восьмую строчку, а классический Visual Basic – с 23 на 13. Однако самый большой скачок совершил 64-летний Fortran, вышедший в 1957 г. В декабре 2020 г. он находился на 32 строчке, а год спустя перепрыгнул на 17.

Классические языки в скором будущем могут затмить более современные

Эксперты Tiobe пока никак не объясняют рост популярности этих языков. Между тем, в мире действительно наметилась тенденция возрождения древних языков, что видно на примере COBOL. Хотя, в его случае это вынужденная мера.

В рейтинге Tiobe за декабрь 2021 г. COBOL (сокращение от COmmon Business Oriented Language) находится на 23 месте. Язык был представлен в 1959 г., и к концу XX века был почти забыт. Его второе рождение, как сообщал CNews, спровоцировала пандемия коронавируса COVID-19. В начале апреля 2020 г. властям американского штата Нью-Джерси срочно потребовалось обновить программное обеспечение на мейнфреймах 40-летней давности, используемых в системе занятости. Все ПО для этой системы было написано на COBOL, а разбирающихся в нем специалистов почти не осталось. Система не справлялась с наплывом посетителей центров занятости, вызванным массовыми сокращениями на фоне пандемии.

К продвижению COBOL в массы несколькими днями позже присоединилась компания IBM. Она заявила о подготовке к проведению бесплатных, что немаловажно, обучающих курсов для программистов, желающих выучить (или вспомнить) этот язык. Инициативу IBM поддержал проект Open Mainframe Project, предназначенный для создания ПО с открытым исходным кодом для запуска на мейнфреймах и курируемый организацией Linux Foundation.

Битва за первое место

C# нельзя считать амбициозным языком программирования, по крайней мере, на данном этапе, поскольку за первое место по популярности он пока не борется. Между тем, в топ-3 рейтинга Tiobe в течение многих месяцев шла ожесточенная битва.

Годами первую строчку в этом рейтинге попеременно занимали С и Java, Однако в 2019 г. у них появился серьезный конкурент в лице Python. Востребованность этого языка во всем мире росла настолько стремительными темпами, что в июне 2019 г. эксперты спрогнозировали его выход на первое место по популярности к лету 2023 г.

Этим предположениям не суждено было сбыться. Уже летом 2021 г. стало очевидно, что Python станет лидером гораздо быстрее. Так и случилось – первую строчку, как сообщал CNews, он занял в ноябре 2021 г., и сохранив ее и в декабрьском рейтинге. Как долго Python продержится на вершине, и кто придет ему на смену, остается неизвестным.