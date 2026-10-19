Безоблачная погода на складе: Smart Document Engine 3.6 распознает первичные документы без интернета и инфраструктурной зависимости

Smart Engines выпустила Smart Document Engine 3.6 – новую версию платформы периферийного распознавания документов с повышенным качеством извлечения реквизитов и табличных значений УПД, счетов-фактур, ТОРГ-12, актов и других форм. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Решение работает локально на смартфоне, планшете или собственном сервере компании, что полностью исключает зависимость от облачных сервисов и не требует для распознавания наличия интернета. Это особенно актуально для промышленных холдингов, телекома, ритейла и логистики, где документы массово появляются на складах, в терминалах и торговых точках, а задержки в их обработке приводят к миллионным потерям.

Работа с документами не терпит пауз: поставки, проводки и отчетность привязаны к конкретным срокам, и каждый час простоя бьет по кошельку. Если ввод данных из документов зависит от внешнего облачного сервиса OCR, любой сбой на стороне подрядчика или недоступность сервиса способны парализовать ключевые процессы в компании: остановить производство, оставить приемку и сверку без учета. Для товаров с ограниченным сроком подтверждения расхождений это особенно критично: неучтенные вовремя расхождения списываются как потери склада, нанося бизнесу серьезный финансовый ущерб. Такие случаи не редкость: около двух третей публично зафиксированных сбоев происходят на стороне внешних провайдеров, включая облачные сервисы. При этом 57% компаний отмечают, что их последний крупный сбой стоил более $100 тыс., а каждый пятый – больше $1 млн.

Smart Document Engine решает эту проблему, обеспечивая полностью автономный ввод данных из первичных документов без каких-либо инфраструктурных барьеров. Повышение качества распознавания УПД, счетов-фактур, ТОРГ-12 и актов в новой версии 3.6 позволило в среднем на 14,03% сократить ошибки в текстовых реквизитах и на 35,82% в таблицах – на сканах плохого качества и фото, сделанных с рук. Достаточно сфотографировать документ или загрузить его скан: платформа сама определяет тип документа, автоматически находит таблицы, извлекает реквизиты и передает данные в учетные системы в структурированном виде.

Smart Document Engine – флагманская платформа Smart Engines для периферийного распознавания первичных бухгалтерских, кадровых, финансовых и других корпоративных документов. Благодаря on-premise архитектуре данные и изображения документов не передаются во внешние сервисы и обрабатываются моментально внутри контура организации – поэтому данные из документов попадают в учет в момент их появления, без ожидания связи и последующих исправлений задним числом.

В общей сложности платформа распознает более 230 типов документов и поддерживает более 100 языков. Smart Document Engine включен в Единый реестр российского ПО Минцифры России и относится к классу искусственного интеллекта.