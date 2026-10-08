Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ для оформления иностранцев: Smart Document Engine 3.6 сократит ручной ввод при трудоустройстве граждан СНГ и Азии

Smart Engines расширила поддержку распознавания кадровых документов в Smart Document Engine 3.6. Теперь платформа распознает документы, необходимые на всех ключевых этапах оформления иностранного гражданина – от въезда и постановки на миграционный учет до получения патента, разрешения на работу, РВП и ВНЖ. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Решение извлекает данные из уведомлений о прибытии, медицинских заключений, сертификатов о владении русским языком и более 60 новых типов удостоверений личности Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Китая и других стран. Достаточно сфотографировать документ или загрузить скан – данные автоматически поступят в миграционные, кадровые и учетные системы.

Обновление позволит быстрее оформлять иностранных граждан, сократить ручной ввод и количество ошибок, а также снизить риск возвратов заявлений и штрафов из-за пропущенных сроков. Это особенно важно для организаций, которые работают с миграционными документами в больших объемах: миграционных центров, центров тестирования, медицинских и юридических организаций, кадровых агентств, работодателей, отелей и управляющих компаний. Во многих таких процессах сроки ограничены: например, работодателю необходимо уведомить МВД о прибытии иностранного сотрудника в течение семи рабочих дней, а иностранцу – пройти медицинское освидетельствование в течение 30 суток со дня въезда.

В общей сложности Smart Document Engine обеспечивает распознавание 230 типов документов, включая документы стран СНГ, БРИКС и других государств мира, и поддерживает более 100 языков. Это позволяет в одной точке обслуживать как граждан России, так и трудовых мигрантов – без отдельных сценариев и ручного выбора страны или алфавита. Система сама определяет тип и структуру документа, расположение реквизитов и направление письма, поэтому сотруднику не нужно разбираться в незнакомых форматах и вручную искать нужные поля.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Решение масштабируется под любые объемы и сценарии: сотрудники могут распознавать документы на смартфонах и планшетах, а серверная инфраструктура – обрабатывать большие потоки документов со скоростью до 600 тыс. страниц в сутки без использования GPU.

Smart Document Engine – флагманская платформа Smart Engines для распознавания первичных бухгалтерских, кадровых, финансовых и других корпоративных документов. Платформа работает полностью локально: данные и изображения документов не передаются во внешние сервисы и обрабатываются внутри инфраструктуры организации. Это позволяет работать с персональными данными без их трансграничной передачи в процессе распознавания. Smart Document Engine включен в Единый реестр российского ПО Минцифры России и относится к классу искусственного интеллекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Россияне испугались цифрового рубля и банковских счетов. Страна в спешке переходит на бумажные деньги

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Власти меняют правила. Онлайн-сервисы не будут проходить жесткий отбор, чтобы стать официальной цифровой платформой

Сеть книжных магазинов перевела 1500 терминалов сбора данных на российскую платформу

Больше трёх тысяч человек посетили форум по кибербезопасности GISDAYS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще