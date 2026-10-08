ИИ для оформления иностранцев: Smart Document Engine 3.6 сократит ручной ввод при трудоустройстве граждан СНГ и Азии

Smart Engines расширила поддержку распознавания кадровых документов в Smart Document Engine 3.6. Теперь платформа распознает документы, необходимые на всех ключевых этапах оформления иностранного гражданина – от въезда и постановки на миграционный учет до получения патента, разрешения на работу, РВП и ВНЖ. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Решение извлекает данные из уведомлений о прибытии, медицинских заключений, сертификатов о владении русским языком и более 60 новых типов удостоверений личности Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Китая и других стран. Достаточно сфотографировать документ или загрузить скан – данные автоматически поступят в миграционные, кадровые и учетные системы.

Обновление позволит быстрее оформлять иностранных граждан, сократить ручной ввод и количество ошибок, а также снизить риск возвратов заявлений и штрафов из-за пропущенных сроков. Это особенно важно для организаций, которые работают с миграционными документами в больших объемах: миграционных центров, центров тестирования, медицинских и юридических организаций, кадровых агентств, работодателей, отелей и управляющих компаний. Во многих таких процессах сроки ограничены: например, работодателю необходимо уведомить МВД о прибытии иностранного сотрудника в течение семи рабочих дней, а иностранцу – пройти медицинское освидетельствование в течение 30 суток со дня въезда.

В общей сложности Smart Document Engine обеспечивает распознавание 230 типов документов, включая документы стран СНГ, БРИКС и других государств мира, и поддерживает более 100 языков. Это позволяет в одной точке обслуживать как граждан России, так и трудовых мигрантов – без отдельных сценариев и ручного выбора страны или алфавита. Система сама определяет тип и структуру документа, расположение реквизитов и направление письма, поэтому сотруднику не нужно разбираться в незнакомых форматах и вручную искать нужные поля.

Решение масштабируется под любые объемы и сценарии: сотрудники могут распознавать документы на смартфонах и планшетах, а серверная инфраструктура – обрабатывать большие потоки документов со скоростью до 600 тыс. страниц в сутки без использования GPU.

Smart Document Engine – флагманская платформа Smart Engines для распознавания первичных бухгалтерских, кадровых, финансовых и других корпоративных документов. Платформа работает полностью локально: данные и изображения документов не передаются во внешние сервисы и обрабатываются внутри инфраструктуры организации. Это позволяет работать с персональными данными без их трансграничной передачи в процессе распознавания. Smart Document Engine включен в Единый реестр российского ПО Минцифры России и относится к классу искусственного интеллекта.