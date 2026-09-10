Ошибки в таблицах счетов — дорогое удовольствие. Новая версия Smart Document Engine 3.5 помогает в разы сократить расхождения при сверке позиций

Расхождение даже в одной ячейке таблицы счета, УПД или накладной оборачивается часами ручного поиска ошибки и правок в учетной системе – именно табличные данные чаще всего становятся слабым местом при сверке. Новая версия Smart Document Engine решает эту проблему за одно действие с помощью обычного смартфона: платформа распознает данные в любых документах, сохраняет структуру таблиц и за секунды извлекает данные для ERP и сверки с фактической поставкой, оказанной услугой или доставленным грузом. Бухгалтерам, операторам ввода данных и другим специалистам больше не придется построчно проверять таблицы вручную. Об этом CNews сообщили представители Smart Engine.

В документообороте таблицы становятся одним из ключевых источников ошибок и финансовых потерь: на это влияют человеческий фактор при ручной сверке и низкокачественные системы распознавания на базе бесплатных open-source библиотек. Не решают проблему и LLM, которые могут галлюцинировать и только имитируют автоматизацию. В результате расхождения в табличной части – строках с наименованием, количеством, ставкой НДС, ценой и другими реквизитами – становятся причиной до 30-40% всех несовпадений при сверке документов с заказом, а с ошибками сталкивается около 39% счетов в целом. Поиск и исправление даже одной такой ошибки, по данным отраслевых исследований, обходятся бизнесу в среднем в $53 (около 4,5 тыс. руб.), что при потоке в 1000 счетов в месяц выливается в более чем 1,7 млн руб. ежемесячных издержек.

Платформа Smart Document Engine позволяет свести работу с таблицами в документах к одному действию: для получения данных для ERP и сверки достаточно сфотографировать документ смартфоном или загрузить его скан. Решение автоматически определяет тип документа, находит границы таблиц, распознает печатные и рукописные реквизиты, подписи и печати и за секунды возвращает структурированные данные. Система не просто распознает отдельные слова и числа, а восстанавливает структуру таблицы: связывает каждое извлеченное значение с соответствующим полем и извлекает данные в структурированном виде.

В новой версии Smart Document Engine 3.5 распознавание таблиц преодолело порог качества, за которым ручной ввод данных больше не нужен. Сокращение ошибок на четверть сделало возможной полностью автоматическую работу со счетами, УПД, накладными, ТОРГ-12 и другими документами с табличными структурами. Платформа оптимизирована для работы в любых условиях: если на скане присутствуют искажения и шумы, строки таблицы съезжают, или документ снят под углом или в плохом освещении – на складе, у стойки приема или в отделении банка. Это позволяет получить информацию непосредственно в момент появления документа без построчной ручной сверки и исправлений задним числом.

Smart Document Engine – флагманская платформа Smart Engines для периферийного распознавания первичных бухгалтерских, кадровых, финансовых и других корпоративных документов. Платформа позволяет извлекать содержимое любых документов в месте их появления – полностью локально, без передачи данных во внешние сервисы и на любом устройстве. Такой подход позволяет трансформировать не просто способ ввода информации, а бизнес-процесс целиком: массовые операции по вводу, сверке и интеграции данных в учетные системы выполняются автоматически в реальном времени, а для ОЦО это означает переход от роли центра ручного ввода к функции центра экспертизы и контроля. Smart Document Engine входит в Единый реестр российского ПО Минцифры России и относится к классу ИИ.