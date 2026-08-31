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ИИ закрывает слабые места транспортного ЭДО: Smart Engines расширила возможности Smart Document Engine

Smart Engines представила решение для автоматического ввода данных из транспортных документов, которое закрывает слабые места ЭДО в грузоперевозках. Платформа Smart Document Engine позволяет сотруднику склада, водителю или экспедитору с помощью обычного смартфона распознавать акты, накладные и другие перевозочные документы прямо в момент загрузки, приемки или передачи груза. Решение актуально на фоне перехода на ЭПД и позволяет связать цифровые данные с фактическими операциями на складах, в распределительных центрах, магазинах и точках доставки. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Переход на ЭДО не означает исчезновения бумажных документов из логистических процессов. В ходе фактической приемки или передачи груза могут возникать промежуточные документы, которые фиксируют расхождения по количеству или составу товара, повреждения при транспортировке, естественную убыль и другие обстоятельства. Кроме того, сотруднику склада необходимо сверять сопроводительные документы, маркировку и штрих-коды груза с информацией в учетных системах. Smart Document Engine позволяет закрыть этот разрыв: сотрудник может сфотографировать накладную, акт или другой документ обычным смартфоном или планшетом, распознать данные прямо на устройстве и мгновенно передать полученную информацию в WMS, TMS, ERP или другую учетную систему.

Smart Document Engine автоматически извлекает данные из транспортных накладных, заявок, актов и других документов, поступающих от контрагентов, водителей и складов. Платформа распознает табличные структуры и рукописные пометки, контролирует наличие подписей и печатей, считывает штрих-коды и возвращает структурированные данные с посимвольной привязкой к изображению. Это позволяет мгновенно извлекать информацию из документов и оперативно фиксировать расхождения непосредственно в момент приемки или передачи груза.

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Решение рассчитано на работу в реальных условиях склада и обеспечивает высокоточное распознавание документов даже при наклоне, повороте или недостаточном освещении. Smart Document Engine работает непосредственно на устройстве и не требует GPU и интернет-соединения, что позволяет применять платформу на удаленных объектах, в АПК и других местах с ограниченной связью.

Smart Document Engine может работать как на смартфонах и планшетах, используемых сотрудниками, так и на серверной инфраструктуре для потоковой обработки документов. Производительность платформы достигает 900 страниц в минуту на одном сервере без GPU. Решение включено в Единый реестр российского ПО и относится к классу искусственного интеллекта.

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